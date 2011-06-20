Praxis: Excel-Diagramme animieren

PCtipp zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in PowerPoint 2003 und 2007 Ihre Excel-Diagramme animieren. Ähnliche Optionen finden Sie übrigens auch in älteren PowerPoint-Versionen und in der aktuellen Fassung 2010.

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Diagramme animieren

Animierte Diagramme

Ob in PowerPoint 2003 oder 2007: Ihre Excel-Diagramme animieren Sie in wenigen Schritten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Balken-, Säulen-, Kreis- oder Flächendiagramm verwenden – es funktioniert bei jedem genau gleich.

Alles zum Erstellen von Excel-Diagrammen lesen Sie in diesem Artikel.

Diagramme importieren: Erstellen Sie Ihre Diagramme wie gewohnt zuerst in Excel. Klicken Sie danach das Diagramm mit der rechten Maustaste am Rand an und wählen Sie Ausschneiden. Öffnen Sie in

PowerPoint eine neue Präsentation, laden Sie nun das Diagramm mit einem Rechtsklick und der Option Einfügen auf die Arbeitsfläche

Animation in PowerPoint 2003: Wählen Sie das Diagramm und danach Bildschirmpräsentation/Benutzerdefinierte Animation. Klicken Sie jetzt auf Effekt hinzufügen/Eingang/Weitere Effekte und schnappen Sie sich die gewünschte Animation per Doppelklick. Standardmässig beeinflusst diese das ganze Diagramm.