Apple-ID: Knacken leicht gemacht

Es bräuchte eine zusätzliche Sicherheitsabfrage, um den Kontoinhaber unzweifelhaft zu identifizieren, damit Passwörter nicht von Dritten so einfach zurückgesetzt werden können. Das wäre beispielsweise machbar, indem ein einmaliger Code an die Handy-Nummer oder ein Brief an die Postadresse geschickt wird. Das macht der Gratismailanbeiter GMX, ein Konzern mit weit weniger finanziellen Mitteln als Apple, vorbildlich.

PCtipp hat Apple auf die Sicherheitslücke und mögliche Schutzmechanismen angesprochen. Das Unternehmen verweist in einer Antwort auf Informationen zur Apple-ID und Tipps zum Schutz der Sicherheit des Accounts.

Schützen Sie sich

Um sich gegen diese ungenügenden Sicherheitsmassnahmen zu schützen, empfehlen wir Ihnen zwei Massnahmen:

1. Nutzen Sie eine E-Mail-Adresse als Apple-ID, die Sie weder bei Facebook noch anderen Internetdiensten verwenden.

2. Definieren Sie eine Sicherheitsfrage, die sich nicht eindeutig beantworten lässt.

So gehts: Loggen Sie sich mit Ihren bestehenden Nutzerdaten bei https://appleid.apple.com (via Apple-ID verwalten) ein und klicken Sie bei «Apple-ID und primäre E-Mail-Adresse» auf Bearbeiten. Um zusätzlich die Sicherheitsfrage anzupassen, selektieren Sie Kennwort und Sicherheit, definieren im Ausklappmenü «Sicherheitsfrage» z.B. Was ist dein Geheimwort? und tippen Sie eines oder mehrere Wörter ein, die keinen Rückschluss auf Ihre Person ziehen lassen. Alternativ dazu lässt sich eine eigene Sicherheitsfrage definieren, die sich nur von Ihnen selbst beantworten lässt.