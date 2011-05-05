Tests
Test: 9 Netzwerkspeicher (NAS)
Günstig, leistungsstark und sehr vielfältig: Die jüngste Generation der Netzwerkspeicher (NAS) lässt sich wahlweise nur als zentrale Festplatte oder zusätzlich als Druck- und Webserver einsetzen. Auch beim Speicherplatz sind die Geräte variabel: Wählen Sie gemäss Ihren Bedürfnissen zwischen 3 und 15 Terabyte Speicherkapazität. Zudem zeigt der PCtipp, was die Netzwerkgeräte sonst noch bieten und worauf Sie beim Kauf achten sollten. Dabei vergleichen wir insgesamt neun Netzwerkspeicher.
Die getesteten Modelle
- Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WVL
- D-Link ShareCenter Shadow DNS-325
- Freecom DualDrive Network Center
- Netgear ReadyNAS Ultra 6 Plus
- QNAP TS-412 Turbo NAS
- Seagate BlackArmor NAS 220
- Synology DS1511+
- Thecus N4200 Pro
- ZyXEL NSA320-3T
In der downloadbaren Tabelle finden Sie alle interessanten Details zu den Geräten.
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Speicher nach BedarfSpeicher nach Bedarf
Bei jedem der neun NAS ist die Speicherkapazität durch die Anzahl der Festplattenschächte begrenzt: Bei fünf Geräten lassen sich nur zwei Harddisks einbauen. Dazu zählen die NAS von Buffalo, D-Link, Freecom, Seagate und ZyXEL. Zwischen vier und sechs Harddisks fassen die Datenbunker von Netgear, QNAP, Synology und Thecus.
Das ist aber nicht die einzige Einschränkung: Die Geräte dulden nur Harddisk-Grössen mit einer festen Obergrenze. So lassen sich die günstigen NAS von D-Link und Freecom mit maximal 4 Terabyte (TB) ausrüsten, also 2 x 2 TB. Heute sind bereits Festplatten mit bis zu 3 TB Grösse verfügbar. Deshalb fassen die Geräte von Buffalo, Seagate und ZyXEL bis zu 6 TB, obwohl sie auch nur zwei Festplattenschächte haben. Wer noch mehr Speicher benötigt, greift zu den Geräten von Thecus (8 TB), Netgear und QNAP (12 TB) oder Synology (15 TB).
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die Suche nach den FestplattenFestplatten fehlen oft
Die meisten Netzwerkspeicher werden ohne integrierte Harddisks ausgeliefert. Sie müssen diese dazukaufen. Ausnahmen sind die NAS von Buffalo, Seagate und ZyXEL. Der Vorteil bei den anderen Geräten: Der Nutzer kann Festplattengrösse und -modell selbst bestimmen. Dabei sollten nebst Speicherplatz auch folgende Punkte beachtet werden:
Formfaktor: Synology und Thecus unterstützen ausser 3,5-Zoll-Festplatten auch die Strom sparenden und kleinen 2,5-Zöller. Letztere bieten aber weniger Leistung als ihre grossen Brüder. Dies spielt jedoch nur bei sehr hohen Ansprüchen eine Rolle. Punkto Preis gibt es zwischen den 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Festplatten keine grossen Unterschiede.
Tempo: Günstigere Harddisks arbeiten mit 5400 Umdrehungen pro Minute. Teurere erreichen 7200. Der Unterschied scheint auf den ersten Blick nicht riesig – ist es aber im täglichen Gebrauch sehr wohl. Hier lohnt es sich, mehr Geld auszugeben.
Zwischenspeicher: Die Grösse des Zwischenspeichers (Cache) hat Einfluss auf das Tempo der Festplatte. Im Markt finden sich Harddisks mit 16, 32 und 64 MB Cache. Auch in diesem Bereich macht sich eine Mehrinvestition bezahlt.
Schnittstelle: Die neun Netzwerkspeicher arbeiten alle mit der schnellen SATA-Schnittstelle. Davon gibt es mittlerweile drei untereinander kompatible Standards, die jedoch unterschiedlich schnell sind. Greifen Sie bei der Wahl der Harddisk unbedingt zum neusten und besten Standard: SATA III.
Preis: Mit den genannten Kriterien erhalten Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte mit 1 TB Speicher, 7200 Umdrehungen pro Minute und 64 MB Cache für weniger als 100 Franken, zum Beispiel die Western Digital Caviar Black auf www.digitec.ch für 95 Franken oder die Hitachi HD DeskSt 7K2000.B für Fr. 99.80 unter www.techmania.ch.
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die HauptfunktionZentraler Datenspeicher
Der klassische Anwendungsbereich eines NAS ist und bleibt die Funktion als zentraler Datenspeicher: Mitarbeiter greifen über ihre PCs im Firmennetzwerk auf den Netzwerkspeicher zu und betrachten bzw. bearbeiten die Dateien direkt darauf.
Die Anzahl Benutzer, die sich gleichzeitig mit dem NAS verbinden kann, ist allerdings limitiert. Beim günstigen D-Link-Gerät sind beispielsweise höchstens zehn parallele Verbindungen möglich. Der fünfmal teurere Synology-Speicher erlaubt hingegen bis zu 512 Verbindungen. Klären Sie vor dem Kauf unbedingt genau ab, wie viele gleichzeitige Verbindungen Sie benötigen. Je weniger es sind, desto mehr Geld lässt sich sparen.
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die SicherheitGute Datensicherheit
Auf dem Netzwerkspeicher möchte man natürlich auch geschäftskritische Daten speichern. Deshalb ist es besonders wichtig, dass diese bei einem Festplattendefekt nicht verloren gehen. Die gute Nachricht: Bei allen neun NAS lassen sich mindestens zwei Festplatten einbauen. Dadurch unterstützen alle Geräte die Datensicherheitstechnik RAID 1. Diese spiegelt den Inhalt der einen Harddisk auf die zweite Festplatte. So sind die Firmendaten beim Ausfall einer Harddisk sicher. Der Nachteil: Die Gesamtkapazität des Speichers halbiert sich.
Teurere Geräte mit drei oder mehr Festplattenschächten unterstützen weitere RAID-Modi, die weniger Speicherplatz fressen. Empfehlenswert ist etwa RAID 5. Hier müssen mindestens drei Harddisks vorhanden sein. Die Daten werden gleichmässig auf diesen verteilt, gleichzeitig speichert das NAS Informationen zur Rekonstruktion der Daten beim Ausfall einer Festplatte. Der Verlust der Speicherkapazität beträgt bei RAID 5 nur die Anzahl der Festplatten minus eine. Bei 3 x 2 TB könnte man also 4 TB statt 6 TB an Daten speichern.
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die SchnittstellenWichtige Schnittstellen
Alle neun Netzwerkspeicher haben mindestens eine USB-Schnittstelle zum Anschliessen einer externen Festplatte. So lässt sich der Speicherplatz erweitern. Möchten Sie auch einen Drucker anschliessen, sollten mindestens zwei USB-Ports vorhanden sein, damit Sie die Geräte nicht immer umstecken müssen.
Ausserdem haben alle Netzwerkspeicher mindestens einen Gbit-LAN-Port, um das Gerät ins Netzwerk einzubinden. Die teureren NAS von Netgear, QNAP, Synology und Thecus bieten sogar Dual-Gbit-LAN. Dabei handelt es sich um zwei Gbit-LAN-Schnittstellen, die sich koppeln lassen, was das Übertragungstempo verdoppelt.
Die neun Netzwerkspeicher sind zudem mit dem DLNA-Protokoll (Digital Living Network Alliance) kompatibel. Dieses dient zur Übertragung von Multimediadaten von anderen DLNA-Geräten wie Spielkonsolen. Für Geschäftsanwender ist diese Funktion nicht relevant.
WLAN und USB 3.0 haben sich bei den Netzwerkspeichern noch nicht durchgesetzt. Das einzige NAS mit Drahtlosfunktion ist das Synology DS1511+. Aber auch auf die anderen Speicher können Sie drahtlos zugreifen, wenn Sie diese an einen WLAN-Router anschliessen.
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Drucker gemeinsam nutzenDrucker gemeinsam nutzen
Einen zentralen Drucker für alle Arbeitsplätze einzurichten, ist oft mühsam. Zudem wird ein Drucker mit Netzwerkanschluss benötigt. Viel einfacher geht es mit einem NAS, das über einen integrierten Druckserver verfügt. Dieser gehört bei fast allen neun Geräten zum Standard. Einzig die NAS von Freecom, Netgear und ZyXEL lassen die praktische Funktion vermissen.
Der Drucker wird jeweils per USB mit dem Netzwerkspeicher verbunden. Danach installieren Sie den Treiber auf jedem Netzwerkcomputer – schon steht das Gerät allen Mitarbeitern zur Verfügung.
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Einsatz als WebserverEinsatz als Webserver
Sogar Ihre eigene Firmen-Homepage können Sie auf einigen Netzwerkspeichern betreiben. Voraussetzung dafür sind Webtechniken wie MySQL und PHP. Diese unterstützen die NAS von QNAP, Synology, Thecus und ZyXEL. Das Gerät von Thecus hat sogar einen Mailserver an Bord. Darüber hinaus sollten die Netzwerkspeicher über ausreichend Prozessorleistung verfügen, damit für die Webseitenbesucher keine Wartezeiten entstehen. Dies ist bei den vier NAS gewährleistet.
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unser FazitFazit: lohnende Investition
Für kleine Firmen eignen sich Netzwerkspeicher optimal, um Daten zentral zu speichern und den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus lässt sich ohne viel Aufwand ein zentraler Drucker installieren – falls das NAS über einen integrierten Druckserver verfügt.
Schätzen Sie vor dem Kauf eines Netzwerkspeichers Ihre Bedürfnisse an Speicherplatz und Funktionen ab. So können Sie das passende NAS auswählen und Geld sparen, indem Sie auf Unnötiges verzichten.
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