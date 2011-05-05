Test: 9 Netzwerkspeicher (NAS)

Bei jedem der neun NAS ist die Speicherkapazität durch die Anzahl der Festplattenschächte begrenzt: Bei fünf Geräten lassen sich nur zwei Harddisks einbauen. Dazu zählen die NAS von Buffalo, D-Link, Freecom, Seagate und ZyXEL. Zwischen vier und sechs Harddisks fassen die Datenbunker von Netgear, QNAP, Synology und Thecus.

Das ist aber nicht die einzige Einschränkung: Die Geräte dulden nur Harddisk-Grössen mit einer festen Obergrenze. So lassen sich die günstigen NAS von D-Link und Freecom mit maximal 4 Terabyte (TB) ausrüsten, also 2 x 2 TB. Heute sind bereits Festplatten mit bis zu 3 TB Grösse verfügbar. Deshalb fassen die Geräte von Buffalo, Seagate und ZyXEL bis zu 6 TB, obwohl sie auch nur zwei Festplattenschächte haben. Wer noch mehr Speicher benötigt, greift zu den Geräten von Thecus (8 TB), Netgear und QNAP (12 TB) oder Synology (15 TB).

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