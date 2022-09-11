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Gaby Salvisberg
11. Sep 2022

Aida 64 für Android bietet viele Infos zu Ihrem Gerät

Aida64 Hauptmenü

Das Hauptmenü von Aida64

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Die Infos zur CPU in Aida64

Infos zu allen CPU-Kernen und mehr

 © PCtipp.ch
Details zur Display-Anzeige in Aida64

Auch zum Display gibts mehr Infos, als Sie je gesucht haben

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Akku-Infos in Aida64 für Android

Und auch zum Zustand des Akkus gibt das Tool Auskunft

 © PCtipp.ch
Hier erscheinen zahlreiche Sensordaten

Accelerometer, Magnetometer, Gyroscope, Lichtsensoren – alles in Aida64 anschaubar

 © PCtipp.ch
Android Apps Software & Tools Smartphone & Apps Bildergalerie
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