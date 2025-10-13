Ist das Office-365-Abo ausgelaufen und Sie möchten es nicht erneuern? Ist das Budget zu knapp für Photoshop und Paint kann zu wenig? Auf dem Portal «AlternativeTo» finden Sie kostengünstige oder gar kostenlose Vorschläge zu Tools zum Download, die zwar das Gleiche können, jedoch weniger bekannt sind als ihre prominenten Pendants. Dies gilt nicht nur für Windows-PCs, sondern auch für macOS, Linux, Android oder iOS.