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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
13. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

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«AlternativeTo»

Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
Screenshot der Alternative-To-Webseite

So suchen Sie eine Alternative

© Quelle: PCtipp.ch

Ist das Office-365-Abo ausgelaufen und Sie möchten es nicht erneuern? Ist das Budget zu knapp für Photoshop und Paint kann zu wenig? Auf dem Portal «AlternativeTo» finden Sie kostengünstige oder gar kostenlose Vorschläge zu Tools zum Download, die zwar das Gleiche können, jedoch weniger bekannt sind als ihre prominenten Pendants. Dies gilt nicht nur für Windows-PCs, sondern auch für macOS, Linux, Android oder iOS.

So suchen Sie eine Alternative

 © Quelle: PCtipp.ch

Erste Schritte: 

Surfen Sie das Portal an. Dort gibt es oben rechts ein Suchfeld, in dem es Find an alternative to heisst. Tippen Sie dort das Programm oder die App ein, die Sie gern durch etwas anderes ersetzt haben möchten und es werden Ihnen verschiedene Alternativen angeboten. Das Portal ist in Englisch.

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