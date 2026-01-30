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Claudia Maag
30. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

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App-Tipp: Rock Identifier

Mit Rock Identifier können Sie über 6000 Kristalle, Gesteine und Minerale aus der ganzen Welt bestimmen.

Sie können die Ergebnisse teilen und sie zu Ihrer Sammlung hinzufügen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Die App wurde von Geologen und Mineralogen entwickelt. Die App ist für Android und iOS erhältlich.

Hinweis: Sie können die App 7 Tage gratis testen, danach kostet sie Fr 28.-/Jahr. Falls Sie die App anschliessend nicht kaufen möchten, vergessen Sie nicht, im Play Store unter Zahlungen und Abos rechtzeitig zu kündigen.

Erste Schritte

Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie die siebentägige Gratistest-Version. Anschliessend wischen Sie durch die Premium-Informationen oder können diese überspringen. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol. Halten Sie die Handykamera darauf und drücken Sie auf den Foto-Auslöser-Button. Sie sehen nun zahlreiche Informationen zum fotografierten Objekt. Sie können es direkt zu einer Sammlung hinzufügen. Die Gesteins-Infos können auch heruntergeladen oder geteilt werden. Sollte ein ermittelter Name nicht stimmen, können Sie ihn in der App ändern.

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