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Claudia Maag
29. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Downloads

App-Tipp: TCS Touring Club Schweiz

Grundsätzlich wurde die App zwar für TCS-Mitglieder entwickelt, aber ist auch für Nicht-Mitglieder nützlich. Diese Features hat die Schweizer App im Gepäck.

Die App bietet einige nützlichen Features – auch für Nichtmitglieder

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer sich schon sehnsüchtig auf die Sommerferien freut und mit dem Auto unterwegs sein wird, sollte sich vor Ferienbeginn die App des Touring Clubs Schweiz herunterladen.

Die App ist zwar grundsätzlich für TCS-Mitglieder gedacht, doch auch wenn Sie keines sind, bietet die App einige nützlichen Funktionen. Anstelle von Google Maps können Sie zum Beispiel in der TCS-App einen Routenplaner nutzen. Das Online-Tool Benzinpreis-Radar, welches der TCS im November 2022 lancierte, ist zwar nicht nahtlos in die App integriert, doch findet sich nun ein Link in der App, um ihn direkt aufzurufen. Zudem: Infos zu Sperrungen bzw. Baustellen können über die Audio Bulletins angehört werden.

Wenn Sie einen Parkplatz suchen, ob nun Strassenparkplätze, Parkhäuser, P+Rail-Parkplätze der SBB oder Rollstuhl-Parkplätze, dies finden Sie unter Park & Pay. Es gibt Filteroptionen wie Reservierbar, Rückvergütung bei früherem Checkout oder Verlängerbar. Laut FAQ ist dieser Dienst für alle kostenlos verfügbar. Einen Parkplatz suchen ist auch ohne Registrierung möglich, wer jedoch mit TCS Park & Pay buchen/bezahlen möchte, muss sich registrieren.

Funktionsübersicht:

  • Verkehrsinfo (aktuelle Verkehrslage und Webcams)
  • Park & Pay
  • Benzinpreis-Radar:
  • Routenplaner
  • eCharge: Verlinkung zur eCharge-App (siehe Zusatztipp unten)
  • Audio Bulletins
  • Nur für Mitglieder: Travel Safety (Anmeldung mit TCS-Konto nötig, um dies zu aktivieren)
  • Nur für Mitglieder: Pannen- und Unfallhilfe
  • Nur für Mitglieder: TCS Benefits

Download: Die reguläre TCS App finden Sie hier (Links zu App-Stores).

Zusatztipp: Falls Sie ein Elektroauto besitzen/fahren, gibts zudem die TCS eCharge-App. Damit finden Sie die passende Ladestation in ganz Europa.

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