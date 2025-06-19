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Sascha Zäch
19. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Konvertierungs-Tool

Einer für (fast) alles

Ob EPUB ins Kindle-Format, MP3 in FLAC oder JPEG in PNG – der Online Converter wandelt unzählige Dateiformate um und das erst noch schnell, unkompliziert und gratis via Webbrowser.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Website online-convert.com/de unterstützt das Konvertieren zahlreicher Dateiformate – von Audio und Video über Dokumente bis hin zu Bildern und mehr. Die Plattform bietet eine kostenlose Basisversion mit grundlegenden Konvertierungsfunktionen, limitierter Zahl an Konvertierungen sowie beschränkter Dateigrösse.

Erste Schritte

Besuchen Sie die Webseite online-convert.com/de. Wählen Sie zuerst das gewünschte Konvertierungsformat in einer der Kategorien Audio Converter, Video Converter etc. Passen Sie auf Wunsch die Konvertierungsoptionen an. Diese sind jeweils abhängig vom gewählten Zielformat. Laden Sie die Datei hoch; entweder von Ihrem Computer, einem Cloud-Speicher oder durch Eingabe einer Webadresse. Klicken Sie auf den Start-Button, um den Prozess in Gang zu setzen. Nach Abschluss erscheint die Schaltfläche Herunterladen.

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Dateiformate Software & Tools
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