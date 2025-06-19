Einer für (fast) alles

Die Website online-convert.com/de unterstützt das Konvertieren zahlreicher Dateiformate – von Audio und Video über Dokumente bis hin zu Bildern und mehr. Die Plattform bietet eine kostenlose Basisversion mit grundlegenden Konvertierungsfunktionen, limitierter Zahl an Konvertierungen sowie beschränkter Dateigrösse.

Erste Schritte

Besuchen Sie die Webseite online-convert.com/de. Wählen Sie zuerst das gewünschte Konvertierungsformat in einer der Kategorien Audio Converter, Video Converter etc. Passen Sie auf Wunsch die Konvertierungsoptionen an. Diese sind jeweils abhängig vom gewählten Zielformat. Laden Sie die Datei hoch; entweder von Ihrem Computer, einem Cloud-Speicher oder durch Eingabe einer Webadresse. Klicken Sie auf den Start-Button, um den Prozess in Gang zu setzen. Nach Abschluss erscheint die Schaltfläche Herunterladen.