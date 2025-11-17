Erste Schritte: Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Beim ersten Start der Anwendung öffnet sich ein Fenster für die Erstkonfiguration. Hier legen Sie fest, über welche Tastatur- und Maustasten-Kombination die Zwischenablage von Clipboard Master aufgerufen wird. Passen Sie auf Wunsch die Standardvorgaben an. Anschliessend rufen Sie mit den entsprechenden Shortcuts die Clipboard-Master-Liste auf, die alle zuletzt in die Zwischenablage kopierten Dateien anzeigt. Zugriff auf weitere Funktionen des Tools erhalten Sie via Rechtsklick auf das Info-Symbol rechts unten.

System-Tool für Windows, Deutsch, Download beim Hersteller.