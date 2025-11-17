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Florian Bodoky
17. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

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Clipboard Master

Dieses Tool ermöglicht den Zugriff auf alle zuletzt in die Zwischenablage kopierten Dateien und Ordner.
Die erweiterte Zwischenablage von Clipboard Master

Clipboard Master: aufgemotzte Zwischenablage

© Quelle: PCtipp.ch

Die Windows-Zwischenablage hat einen grossen Nachteil: Man kann immer nur eine Datei oder einen Ordner auf einmal dort ablegen (sofern man nicht die erweiterte Windows-Zwischenablage verwenden will). Diesen Nachteil macht Clipboard Master wett. Damit rufen Sie bequem all Ihre zuletzt in die Zwischenablage kopierten Elemente auf.

Clipboard Master: aufgemotzte Zwischenablage

 © Quelle: PCtipp.ch

Erste Schritte: Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Beim ersten Start der Anwendung öffnet sich ein Fenster für die Erstkonfiguration. Hier legen Sie fest, über welche Tastatur- und Maustasten-Kombination die Zwischenablage von Clipboard Master aufgerufen wird. Passen Sie auf Wunsch die Standardvorgaben an. Anschliessend rufen Sie mit den entsprechenden Shortcuts die Clipboard-Master-Liste auf, die alle zuletzt in die Zwischenablage kopierten Dateien anzeigt. Zugriff auf weitere Funktionen des Tools erhalten Sie via Rechtsklick auf das Info-Symbol rechts unten.

System-Tool für Windows, Deutsch, Download beim Hersteller.

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