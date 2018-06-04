Anzeige
Anzeige
Anzeige
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
4. Jun 2018
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Epson Maintenance Reset Utility

Stirb an einem anderen Tag, Drucker! Mit der Epson Maintenance Reset Utility setzen Sie Wartungsmeldungen Ihres Epson-Druckers zurück.

Solche Meldungen werden Sie mit dem Epson-Utility los

© Quelle: PCtipp.ch

Viel gibt es zum Epson Maintenance Reset Utility nicht zu sagen. Das Tool macht genau das, was im Namen drinsteht: Es setzt die Wartungsmeldungen Ihres Epson-Druckers zurück. Das heisst: Wenn Ihr Drucker den Dienst verweigert und Wartungsarbeiten verlangt, können Sie diese Meldungen mit dem Reset-Tool zurücksetzen.

Solche Meldungen werden Sie mit dem Epson-Utility los

 © Quelle: PCtipp.ch

Die meisten Wartungsmeldungen erscheinen nämlich nach einer bestimmten Anzahl an Druckvorgängen, nicht etwa nach einer effektiv gemessenen Abnutzung. In vielen Fällen kann der Drucker noch eine Weile problemlos weiterverwendet werden.

Aber Achtung! Ganz ohne Grund erscheinen die Wartungsmeldungen von Epson nicht. Sollten Sie die Warnungen zu lange hinausschieben, kann Ihr Drucker Schaden nehmen.

Erste Schritte:

Das Tool selbst lässt sich nicht wirklich bedienen. Sie doppelklicken lediglich die EXE-Datei, und das Tool erledigt seinen Dienst. Stellen Sie einfach sicher, dass der betroffene Drucker verbunden ist. Eine kleine Anleitung lohnt sich jedoch für den Download des Utilitys. Bei dieser verlangt Epson eine US-Postadresse sowie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Glücklicherweise können Sie das Formular mit falschen Daten umgehen. Eine E-Mail-Bestätigung braucht es keine. Tragen Sie also einfach einen Fantasienamen und eine zufällige Adresse ein. Bei der Telefonnummer reicht eine Null. Das Einzige, was das Epson-Formular prüft, ist der ZIP-Code, also die US-Postleitzahl. Eine zufällige fünfstellige Zahl reicht aber aus. Um nicht Ihre richtige E-Mail-Adresse angeben zu müssen, können Sie einen Wegwerf-E-Mail-Dienst wie 10minutemail.com verwenden.

Das Epson Maintenance Reset Utility können Sie hier herunterladen.

Kommentare

Drucker Cloud Kummerkasten Software Tools Web-Dienste Software & Tools Windows & PC Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Kartenwerkzeug
CalcMaps – Karten messen und vermessen
Für alle, die es auf der Landkarte etwas genauer wissen wollen.
4 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
17. Jul 2026
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Screenshot der Alternative-To-Webseite
Downloads
Downloads
«AlternativeTo»
Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Okt 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare