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Florian Bodoky
11. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

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Everything

Suchen Sie blitzschnell und in jedem Winkel Ihres PCs nach Dateien.

Finden Sie jede Datei in Sekundenbruchteilen

© Quelle: Everything

Das Gratis-Tool Everything arbeitet blitzschnell und ist eine hervorragende Alternative zur Windows-eigenen Suche. Die Freeware indiziert im Hintergrund die gewünschten Festplatten und listet gefundene Ordner und Dateien rasch auf. Dabei werden zudem nur wenige Systemressourcen beansprucht.

Finden Sie jede Datei in Sekundenbruchteilen

 © Quelle: Everything

Erste Schritte: Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei und bestimmen Sie, welche Komponenten des Tools Sie installieren möchten. Vergewissern Sie sich, dass alle NTFS-Partitionen von Everything berücksichtigt werden. Klicken Sie hierfür im Programmfenster auf Extras/Einstellungen/NTFS-Laufwerke, wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus und setzen Sie ein Häkchen. Auch sinnvoll ist ein Häkchen bei der Option Neue Laufwerke mit Wechselmedien automatisch einschliessen. Ein Klick auf OK schliesst die Optionen. Geben Sie nun einen Dateinamen ins dafür vorgesehene Suchfeld ein. Blitzschnell liefert Ihnen Everything alle Treffer in einer übersichtlichen Ergebnisliste. 

Tool für Windows, Deutsch, Download beim Hersteller

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