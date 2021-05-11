Erste Schritte: Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei und bestimmen Sie, welche Komponenten des Tools Sie installieren möchten. Vergewissern Sie sich, dass alle NTFS-Partitionen von Everything berücksichtigt werden. Klicken Sie hierfür im Programmfenster auf Extras/Einstellungen/NTFS-Laufwerke, wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus und setzen Sie ein Häkchen. Auch sinnvoll ist ein Häkchen bei der Option Neue Laufwerke mit Wechselmedien automatisch einschliessen. Ein Klick auf OK schliesst die Optionen. Geben Sie nun einen Dateinamen ins dafür vorgesehene Suchfeld ein. Blitzschnell liefert Ihnen Everything alle Treffer in einer übersichtlichen Ergebnisliste.

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