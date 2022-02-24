Windows 11 bringt zwar viele interessante Neuerungen, hat aber ein paar sehr beliebte, aus Windows 10 bekannte Funktionen über die Klinge springen lassen.

Viele User würden zum Beispiel gerne die automatische Gruppierung der Fenster in der Taskleiste rückgängig machen und eigene Symbolleisten anzeigen können. Auch mögen viele Nutzerinnen und Nutzer lieber nur kleine Symbole in der Taskleiste. Für das meiste davon wäre eine komplette Rückkehr zur Windows-10-Taskleiste nötig.

Andere wiederum wollen in der Windows-Uhr unten rechts eine Sekundenanzeige haben. Vielen fehlt im Datei-Explorer das herkömmliche Menüband oder sie stören sich an den abgerundeten Ecken.

Dass Microsoft zum Erfüllen dieser Wünsche keine Hand reichen wird, ist abzusehen. Die Nutzerschaft wird in so ziemlich jedem Microsoft-Forum auf den Feedback-Hub verwiesen, mit der Bitte, die Wünsche doch dort zu äussern. Darum muss die Anwendergemeinde die Sache selbst in die Hand nehmen. Der rumänische Entwickler Valentin-Gabriel Radu hat sich des Problems angenommen und den ExplorerPatcher als kostenlose Open-Source-Anwendung zur Verfügung gestellt. In der aktuellen Version ist die Bedienoberfläche nur in Englisch zu haben, ist aber dennoch nicht allzu kompliziert.

Lesen Sie auf der Folgeseite wichtige Hinweise zur Installation und zur Bedienung des ExplorerPatchers.

Erste Schritte mit dem ExplorerPatcher

Laden Sie die Installationsdateiaus dem neusten Release des ExplorerPatchers herunter. Wir empfehlen, schon jetzt vorsichtshalber mitdenzu starten und darin allenfalls aufzu klicken. Schieben Sie dennun zur Seite und starten Sie die Installation vonper Doppelklick. Wie üblich müssen Sie die Ausführung mit Administrator-Rechten zulassen.

Falls nach der Installation die Bedienelemente des Explorers (Taskleiste, Startmenü usw.) kurzzeitig komplett verschwinden, greifen Sie zum Task-Manager, gehen zu Datei/Neuen Task erstellen, tippen Explorer ein und drücken Enter.