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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
2. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Freeware

Flourish

Stellen Sie Ihre Daten mit wenigen Klicks grafisch attraktiv dar – gratis.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Flourish ist ein kostenloser Browser-Dienst, der es ermöglicht, Daten grafisch zu visualisieren – in dutzenden verschiedenen Formen. Ob als Graph, in Balken, in Kuchendiagrammen, als Heat-Maps, als Word-Cloud und viele mehr. Dazu brauchts keine Formeln à la Excel, lediglich um das Abtippen von Daten kommt man natürlich nicht herum. Sie können die Grafik dann kostenlos herunterladen und in Ihr Dokument einfügen.

Erste Schritte: Registrieren Sie sich (kostenlos) und klicken Sie auf Create new visualisation. Wählen Sie das gewünschte Format und tragen Sie die Daten ein. Die grafische Aufbereitung erfolgt automatisch. Sie können Farbe, Grösse, Form und so weiter einstellen. Sind Sie zufrieden, klicken Sie auf Export&Publish.

Browserdienst, kostenlos, flourish.studio.

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