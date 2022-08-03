Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
3. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Dateien umwandeln

FormatFactory

FormatFactory ist ein kostenloser und einfach zu bedienender Konverter, der Bilder sowie Audio- und Videodateien in andere Formate umwandeln kann.
© (Quelle: Format Factory)

Das Freeware-Tool kennt beinahe alle aktuellen Bild-, Musik- und Videoformate und bietet dem Nutzer eine intuitive Bedienoberfläche. Sogar ganze Ordner lassen sich mit FormatFactory auf einmal umwandeln. Ausserdem gibt es vorinstallierte Profile für mobile Abspielgeräte wie Smartphones und Handys.

Erste Schritte: Nach der Installation die gewünschte Funktion auswählen – beispielsweise Video-Convert. Ein Klick auf Add Files, die fragliche Datei auswählen, danach gewünschtes Endformat wählen und auf OK klicken. Fertig.

Download auf Deutsch, kostenlos, Download.

Kommentare

Tools Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Praxis
Zurechtgerückt
Greenshot-Tastenkombinationen reparieren
Wenn sich plötzlich beim Drücken von PrintScreen Ihr Greenshot-Tool nicht mehr meldet.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
9. Jun 2023
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare