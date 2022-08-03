Das Freeware-Tool kennt beinahe alle aktuellen Bild-, Musik- und Videoformate und bietet dem Nutzer eine intuitive Bedienoberfläche. Sogar ganze Ordner lassen sich mit FormatFactory auf einmal umwandeln. Ausserdem gibt es vorinstallierte Profile für mobile Abspielgeräte wie Smartphones und Handys.

Erste Schritte: Nach der Installation die gewünschte Funktion auswählen – beispielsweise Video-Convert. Ein Klick auf Add Files, die fragliche Datei auswählen, danach gewünschtes Endformat wählen und auf OK klicken. Fertig.

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