Vor allem PC-Spielerinnen und -Spieler sind auf eine leistungsfähige und ausdauernde Grafikkarte angewiesen. Ob die aktuelle System-Zusammenstellung grafisch überzeugen kann, oder nicht, ermitteln Sie mit dem kostenlosen Grafik-Benchmark FurMark.

Erste Schritte: Die Freeware führen Sie wahlweise im Fullscreen oder im Fenster-Modus aus. Auch die verwendete Auflösung lässt sich im Vorfeld konfigurieren. Der Grafik-Benchmark lässt sich sowohl leistungs- wie auch stabilitätsorientiert ausführen. Nach dem Stresstest wird Ihnen die Auswertung in einem Fenster angezeigt.

Download beim Hersteller