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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
22. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Grafik-Benchmark

FurMark

Mit dem FurMark Grafik-Benchmark bringen Sie Ihre Grafikkarte so richtig ins Schwitzen. Das Analyse-Tool prüft sowohl die Performance, wie auch die Stabilität Ihrer GPU.
© (Quelle: Furmark)

Vor allem PC-Spielerinnen und -Spieler sind auf eine leistungsfähige und ausdauernde Grafikkarte angewiesen. Ob die aktuelle System-Zusammenstellung grafisch überzeugen kann, oder nicht, ermitteln Sie mit dem kostenlosen Grafik-Benchmark FurMark.

Erste Schritte: Die Freeware führen Sie wahlweise im Fullscreen oder im Fenster-Modus aus. Auch die verwendete Auflösung lässt sich im Vorfeld konfigurieren. Der Grafik-Benchmark lässt sich sowohl leistungs- wie auch stabilitätsorientiert ausführen. Nach dem Stresstest wird Ihnen die Auswertung in einem Fenster angezeigt.

Download beim Hersteller

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