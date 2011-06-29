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Sandra Adlesgruber
29. Jun 2011
Lesedauer 2 Min.

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Hamster Free Video Converter

Hamster Free Video Converter wandelt mühelos Videoformate um.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Hamster Free Video Converter konvertiert nahezu alle Videoformate, damit sie via iPod, iPad, iPhone, PlayStation 3, PSP, BlackBerry, AppleTV etc. betrachtet werden können. Das Programm zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit aus. Auch Stapelverarbeitung, also das zeitgleiche Verarbeiten mehrerer Files, wird unterstützt. Hamster Free Video Converter verwandelt Dateien u.a. in folgende Formate: MP3, MP4, 3GP, AVI, MPG, WMV, FLV, HD, DVD.

Erste Schritte: Ziehen Sie das zu konvertierende File ins linke Programmfenster auf die dafür vorgesehene Fläche. Klicken Sie nun auf die Registerkarte «Bearbeiten» und wählen Sie das Format bzw. das Gerät, auf dem Sie die Datei abspielen möchten. Klicken Sie nun auf die Registerkarte «Konvertieren» und starten Sie den Vorgang.

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