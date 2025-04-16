Handbrake ist ein richtiger Tausendsassa. Im Kern handelt es sich um ein Tool zur Videocodierung, aber auch DVD rippen, Videos konvertieren, Tonspuren anpassen oder auch (rudimentären) Videoschnitt gibt’s. Mit Handbrake können Sie schnell Ergebnisse erzielen, indem Sie einfach ein Video in das Programm laden und eine der vielen Voreinstellungen in der Seitenleiste anwenden, um es in verschiedene Formate mit unterschiedlichen Einstellungen umzuwandeln. Oder aber, Sie klicken sich durch die zahlreichen Registerkarten im Abschnitt Ausgabeeinstellungen, um etwa die genauen Codierungseinstellungen anzupassen, Effekte anzuwenden, zu grosse Videos zu beschneiden, die Bildrate zu optimieren und vieles mehr.

Erste Schritte: Ziehen Sie einfach ein File ins Fenster oder gehen Sie über Datei/Quelle öffnen. Anschliessend lädt das Tool die Videodaten. Dieser Vorgang kann je nach Grösse des Films einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie nun unter Destination via Browser den Speicherort für die neue Videodatei. Dabei geben Sie dem File auch gleich einen Namen. Rechts im Programmfenster befinden sich zahlreiche Formatierungsvorlagen (Presets). Klicken Sie auf die Gewünschte. Kontrollieren Sie unten im Fenster alle Einstellungen und drücken Sie auf den Play-Button.

Open Source, Freeware für Linux, macOS und Windows, Download beim Hersteller