Kreuzworträtsel

[1]Das Programm erstellt verschiedene Arten von Kreuzworträtseln. Dabei greift es auf ein eigenes Wörterbuch mit geeigneten Begriffen zurück. Sie können auch ein Rätsel aus eigenen Begriffen zusammenstellen, ein Lösungswort vorgeben oder das Wörterbuch erweitern. Die Liste der eigenen Begriffe lässt sich abspeichern. Es eignet sich sowohl dazu, selbst Rätsel zu lösen, wie auch, ein Rätsel für andere zu kreieren und auszudrucken.