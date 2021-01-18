Mit einer Maus und Tastatur bis zu vier Windows-PCs bedienen

Viele Nutzer haben mehr als einen Computer, etwa einen grossen Gamer-PC und ein schlankes Windows-Notebook für unterwegs. Vielleicht lösen Sie derzeit auch eins der beiden Geräte ab – darum steht gerade noch ein drittes auf oder unter Ihrem Schreibtisch. Oder Sie arbeiten im Home-Office und möchten mit der Tastatur und Maus des privaten PCs auch Ihr Geschäfts-Notebook bedienen können.

An zwei oder mehr Geräten gleichzeitig arbeiten zu müssen, ist ziemlich nervig. Schon alleine deshalb, weil Sie dauernd zwischen mehreren Tastaturen und Mäusen wechseln müssen. Auch wenn Sie mal eine Datei vom einen PC auf den anderen kopieren, ein Passwort vom einen PC in ein Eingabefeld auf dem anderen übertragen oder auf PC1 einen Screenshot knipsen und diesen auf PC2 einfügen wollen – all dies schreit nach einer Lösung, die Ihre zwei oder drei (bis zu vier) Windows-PCs und -Notebooks verbindet. Einzige Voraussetzungen: Die Geräte müssen natürlich in einem gemeinsamen Netzwerk stecken; es macht aber keinen Unterschied, ob es sich um WLAN oder Ethernet handelt. Ausserdem müssen Sie lokale Administrator-Rechte auf den Geräten haben, damit Sie das hier beschriebene Tool installieren können.

Ist das gegeben, leistet Ihnen ein kleines Gratis-Tool von Microsoft hervorragende Dienste: Es heisst «Mouse without Borders» (zu Deutsch «Maus ohne Grenzen») und funktioniert von Windows 7 bis Windows 10. Das Tool ist zwar in Englisch, bleibt aber sehr einfach zu bedienen.

So geht «Maus ohne Grenzen»

Laden Sie «Mouse without Borders» auf allen zwei bis vier betroffenen PCs herunter. Starten Sie die Installation. Im ersten Fenster klicken Sie auf Next, im zweiten setzen Sie ein Häkchen bei «I accept the terms of this agreement» und klicken auf Install.