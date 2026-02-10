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Luca Diggelmann
10. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

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Microsoft WorldWide Telescope

Das WorldWide Telescope fungiert als virtuelles Teleskop. Mit Daten von Forschungsstationen wie dem Hubble-Teleskop lässt sich das Universum bequem vom PC aus erforschen.
Screenshot des World Wide Telescope

Unsere Sonne im WorldWide Telescope

© Quelle: PCtipp.ch

Einen Blick ins Universum werfen, ohne ein richtiges Teleskop. Das Microsoft WorldWide Telescope ermöglicht es auch Stubenhockern, in die Weiten des Weltalls zu spähen. Das virtuelle Teleskop bietet Daten von verschiedensten Weltraumexpeditionen, darunter 3D-Karten, Fotografien und Texte. Für Einsteiger gibt es mehrere geführte Touren, welche die interessantesten Ecken der uns bekannten Galaxien hervorhebt.

Unsere Sonne im WorldWide Telescope

 © Quelle: PCtipp.ch

Erste Schritte: Beim Öffnen bietet das WorldWide Telescope gleich selbst Hilfe an und erklärt die grundlegendsten Begriffe und Steuerungselemente. Über den Menüpunkt Settings lässt sich die Sprache von US English auf Deutsch umschalten. Die Navigation auf der 3D-Karte erfolgt per Maus. Am oberen Bildschirmrand kann schnell durch die Galaxien navigiert werden. Auf verschiedenen Ebenen sind Sterne, Planeten und Monde aufgelistet, die besucht werden können. In der unteren Bilderleiste finden sich zusätzliche Materialien wie Bilder und Texte zu den jeweiligen Regionen des Alls. 

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