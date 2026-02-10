Microsoft WorldWide Telescope

Erste Schritte: Beim Öffnen bietet das WorldWide Telescope gleich selbst Hilfe an und erklärt die grundlegendsten Begriffe und Steuerungselemente. Über den Menüpunkt Settings lässt sich die Sprache von US English auf Deutsch umschalten. Die Navigation auf der 3D-Karte erfolgt per Maus. Am oberen Bildschirmrand kann schnell durch die Galaxien navigiert werden. Auf verschiedenen Ebenen sind Sterne, Planeten und Monde aufgelistet, die besucht werden können. In der unteren Bilderleiste finden sich zusätzliche Materialien wie Bilder und Texte zu den jeweiligen Regionen des Alls.