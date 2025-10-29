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Daniel Bader
29. Okt 2025
Lesedauer 3 Min.

Kostenloses Zeitmanagement

My Hours

Arbeitszeiterfassung muss nicht immer was kosten. Das Web-Tool «My Hours»  ist ein einfach gestricktes Zeitmanagement-Tool – ganz ohne Installation oder Excel-Rumgeschiebe. PCtipp zeigt die ersten Schritte.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Viel Gratis: Unter myhours.com gibts für Einzelpersonen die kostenlose «Free»-Version vom Web-Tool My Hours. Die englischsprachige Webanwendung ist cloudbasiert, verfolgt die geleistete Arbeitszeit, verwaltet die Abrechnung und hilft bei der Planung von Aufgaben.

Im Detail: Teams können Projekte und Aufgaben erstellen und den Aufgaben eine Beschreibung, einen Stundensatz und ein Aufgabenbudget zuweisen. Überblicken lässt sich, welcher Anteil des Budgets für ein Projekt bereits ausgegeben ist und welche Projekte am profitabelsten sind. Über das Dashboard können zudem Berichte und Analysen erstellt und exportiert werden, etwa um Projektanalysen und Belege für die getätigte Arbeitszeit an Kunden zu senden.

Die kostenlose Version von My Hours bietet unbegrenzt viele Teammitglieder und Projekte und ermöglicht die Zeiterfassung und Berichterstellung genau wie das Festlegen von Stundensätzen. Zur Unterstützung der Web-App bietet der Hersteller ausserdem noch die kostenlosen, gleichnamigen Apps für Android respektive iOS-Geräte an.

Sogar das «Dashboard» zur visuellen Auswertung ist in der Freeware-Version integriert

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer mehr will: In der Pro-Version (8 Dollar pro Monat) gibt es weitere Funktionen wie das Erstellen von Rechnungen, Genehmigungs-Workflows und die Budgetverwaltung. So können etwa Zeiteinträge von Teammitgliedern über Genehmigungs-Workflows akzeptiert oder abgelehnt werden. Und: Funktionen zur Anwesenheits- und Abwesenheitsverfolgung vereinfachen die Personalverwaltung und Lohnabrechnung sowie das Umverteilen von Arbeitsaufgaben, wenn eine Person vertreten werden muss.

Erste Schritte: Rufen Sie die Webseite myhours.com auf. Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail, Namen und Passwort. Tipp: Hat die Registrierung geklappt (Zeitaufwand ca. 2 Minuten) gibts eine Videotour (24 Minuten), um Anwender über die Funktionen des Tools zu informieren. Ändern Sie am besten gleich zu Beginn Ihr Konto von der standardmässig eingestellten Pro- (Gratistestzeitraum 14 Tage) in die Free-Version. Damit werden die Funktionen zwar eingeschränkt. Sie profitieren dafür aber von Beginn an mit einem besseren Überblick. Im zweiten Schritt klicken Sie links auf «Track», und ergänzen in der Tabelle unter Client-&-Project-Zeile ihr(e) aktuelles(n) Projekt(e), an dem/denen Sie gerade arbeiten. Klicken Sie sich am besten durch jeden Menüpunkt, um zu erfahren, welche Einstellungen sich im Detail vornehmen lassen.

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