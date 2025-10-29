Viel Gratis: Unter myhours.com gibts für Einzelpersonen die kostenlose «Free»-Version vom Web-Tool My Hours. Die englischsprachige Webanwendung ist cloudbasiert, verfolgt die geleistete Arbeitszeit, verwaltet die Abrechnung und hilft bei der Planung von Aufgaben.

Im Detail: Teams können Projekte und Aufgaben erstellen und den Aufgaben eine Beschreibung, einen Stundensatz und ein Aufgabenbudget zuweisen. Überblicken lässt sich, welcher Anteil des Budgets für ein Projekt bereits ausgegeben ist und welche Projekte am profitabelsten sind. Über das Dashboard können zudem Berichte und Analysen erstellt und exportiert werden, etwa um Projektanalysen und Belege für die getätigte Arbeitszeit an Kunden zu senden.

Die kostenlose Version von My Hours bietet unbegrenzt viele Teammitglieder und Projekte und ermöglicht die Zeiterfassung und Berichterstellung genau wie das Festlegen von Stundensätzen. Zur Unterstützung der Web-App bietet der Hersteller ausserdem noch die kostenlosen, gleichnamigen Apps für Android respektive iOS-Geräte an.