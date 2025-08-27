Rabatt-Checker: Der Camelizer

The Camelizer ist eine Browser-Erweiterung für Chrome, Edge, Firefox, Opera und Safari. Dieser zeigt in einer Auflistung und einem Preischart den Preisverlauf jedes Produktes auf Amazon an. Dies ist besonders dann relevant, wenn Amazon einen besonders hohen Rabatt anpreist (Stichwort Black Friday). Mit dem Camelizer lässt sich dann ersehen, ob es sich wirklich um ein Preistief handelt, oder ob Amazon das besagte Produkt Tage zuvor einfach heimlich teurer gemacht hat, damit man den Rabatt besser als solchen verkaufen kann. Anhand des Preischarts lässt sich auch – mit ein bisschen Erfahrung – ein nächstes Preistief prognostizieren. So hat man eine gewisse Hilfe im Entscheidungsprozess.

Erste Schritte: Laden Sie sich die Browser-Erweiterung im Extension-Store Ihres Browsers oder von der Hersteller-Website runter (kostenlos). Danach surfen Sie auf die Amazon-Website Ihres Standortes (für die Schweiz ist dies Deutschland, die auch gewisse Produkte in die Schweiz liefern). Suchen Sie das Produkt Ihrer Wahl, starten Sie den Camelizer und der Preischart wird automatisch angezeigt. Zudem kann ein Wunschpreis angegeben werden – wird dieser erreicht, erhalten Sie automatisch eine E-Mail und können zuschlagen.

Download (kostenlos) hier