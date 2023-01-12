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Florian Bodoky
12. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Tool-Tipp

RatePunk – Hotels immer am günstigsten Ort buchen

RatePunk ist eine Browser-Erweiterung, die Ihnen auf Verlangen stets anzeigt, wie die Preise des gerade aufgerufenen Hotels auf anderen Portalen aussehen.

Screenshot 1

© (Quelle: PCtipp.ch)

RatePunk ist eine Browsererweiterung, die mit den Preisen dutzender Buchungsportale und Hotelwebsites gefüttert wird, wie Hotels.com, eBookers, Booking.com und so weiter. Wenn Sie nun ein Hotel z. B. auf Booking.com aufrufen und buchen möchten, können Sie die Erweiterung starten, die Ihnen anzeigen wird, ob Sie z. B. auf eBookers einen besseren Preis für die entsprechende Zimmerkategorie in diesem Hotel und zu diesem Zeitpunkt erhalten.

Erste Schritte: Laden Sie sich die Extension herunter und installieren Sie sie. Gehen Sie auf Ihre präferierte Buchungsseite und suchen Sie das Hotel Ihrer Wahl, samt Datum. Sollte RatePunk das Hotel woanders günstiger gefunden haben, wird der RatePunk-Button automatisch eingeblendet (siehe Screenshot 1). Klicken Sie auf den Button, um die Details zu erfahren, also auf welchem Portal und zu welchem Preis RatePunk fündig geworden ist. (Screenshot 2)

Screenshot 2

 © Quelle: PCtipp.ch

RatePunk ist kostenlos und für Chrome, Firefox und Safari verfügbar.

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