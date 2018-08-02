So erstrahlt Windows 10 im XP-Look

Selbst heute – über vier Jahre nach dem Support-Ende – setzen immer noch viele Nutzer und auch so manches Unternehmen auf den OS-Oldie Windows XP. Ganze 5,63 Prozent aller weltweiten Desktop-Zugriffe auf das Internet erfolgen laut NetMarketShare über XP. Damit rangiert der Windows-2000-Nachfolger noch vor sämtlichen Varianten von macOS und kann daher ohne Weiteres als eines der beliebtesten Betriebssysteme aller Zeiten bezeichnet werden.

Aus technologischer Perspektive ist der Einsatz von Windows XP aber heutzutage nicht mehr tragbar. Die aufgrund des Support-Endes stetig zunehmende Zahl an Sicherheitslücken und Kompatibilitätsproblemen lässt eine produktive Nutzung nicht mehr zu. Allerdings kann mit nur wenigen Handgriffen die nostalgische Optik von Windows XP auch unter Windows 10 realisiert werden.

Hierzu ist lediglich der Download des klassischen XP-Wallpapers, des charakteristischen Start-Buttons und der Taskbar-Textur (Anhang im Foren-Post) erforderlich sowie der Einsatz des Open-Source-Tools Classic Start. Bei Letzterem handelt es sich um einen Fork der Desktop-Erweiterung Classic Shell, die seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr weiter gepflegt wird.

Windows-XP-Optik für Windows 10