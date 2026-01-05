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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
5. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

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Stellarium

Das kostenlose Profi-Tool für Heim-Astronomie.
Stellarium zeigt einen Nachthimmel über Winterthur

Beobachten Sie das Himmelszelt mit Stellarium

© Quelle: PCtipp.ch

Auch wenn das Planetarium weit weg und der Nachthimmel bedeckt sind – kein Grund zu verzagen. Mit dem Tool Stellarium lassen sich rund 600'000 Sterne fotorealistisch darstellen und Informationen darüber aufpoppen. Einfach den gewünschten Ort, beispielsweise Zürich, eingeben und eine beliebige Uhrzeit einstellen, schon zeigt Stellarium, wie der Himmel aussieht. Auch eine Zoom-Funktion besitzt das Tool – etwa um Sterne der Milchstrasse genauer zu betrachten.

Erste Schritte: Nach dem ersten Start können Sie sich mit der F1-Taste eine Übersicht über die Optionen des Tools verschaffen. Diese sind auch in der Menüleiste unten zu sehen. Geben Sie dann eine Ortschaft ein, aktivieren Sie das Menü Als Vorgabe verwenden und beobachten Sie die Simulation des Himmelszelts im Zeitraffer oder in Echtzeit. 

Als kostenloser Webdienst oder Open-Source-Programm für Windows, macOS und Linux, kostenlos, Deutsch.

Zusatztipp: Stellarium gibt es auch in einer Version fürs Smartphone, hier für Android und hier für iOS.

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