StoryGraph – Lese-Tracker

Falls Sie also auf der Suche nach einer Alternative sind, gibt es gute Nachrichten: Es gibt so einige davon. Aktuell in der Spitzenposition liegt StoryGraph. Funktional gesehen bietet die App etwa das Gleiche wie Amazon, legt aber noch ein paar Features obendrauf. Dazu gehören erweiterte Statistiken und die Möglichkeit, die Edition des gelesenen Buches einfach anzupassen. Auch bei der Community ist StoryGraph derzeit die beste Alternative. Zwar sind noch nicht so viele Nutzer hier unterwegs, wie das bei Amazon der Fall ist, es sind aber durchaus genug, damit wirklich ein Gemeinschaftsgefühl auftreten kann.

Erstaunlich ist auch der Umfang von registrierten Büchern und Editionen. StoryGraph enthält auch seltene und ältere Ausgaben, die einfach gewählt werden können. Falls Ihre Edition noch nicht auf StoryGraph zu finden ist, können Sie sie einfach selbst hinzufügen.

Die App ist problemlos kostenlos nutzbar. Falls Sie die Entwicklung unterstützen möchten, können Sie ein Premium-Abo für rund 5 Franken pro Monat lösen. Darin enthalten sind kleinere Bonus-Features wie erweiterte Statistiken, mehr Empfehlungen und das gute Gefühl, etwas gegen das Quasi-Monopol eines Grosskonzerns zu tun.

Erste Schritte

Die App erklärt sich grösstenteils einwandfrei selbst. Etwas sollten Sie zu Beginn aber unbedingt tun: Sie können nämlich Ihre Goodreads-Daten importieren. Loggen Sie sich dazu bei Goodreads ein und laden Sie in den Account-Einstellungen Ihre Bibliothek herunter. Sie erhalten eine CSV-Datei, die Sie dann bei StoryGraph, ebenfalls in den Account-Einstellungen, hochladen können. Der Import dauert je nach Grösse eine Weile. Danach können Sie, falls Sie es genau nehmen möchten, die Editionen anpassen. Gehen Sie so oder so kurz Ihre Bücher durch. Dank der eher mässig organisierten Goodreads/Amazon-Daten kann es gut sein, dass einige Ihrer Bücher nicht nur in einer falschen Edition, sondern gleich in einer falschen Sprache gespeichert sind.

StoryGraph gibt es kostenlos im Browser und für Smartphones. Ein Premium-Abo ist für rund Fr. 5.–/Monat verfügbar, aber komplett optional.