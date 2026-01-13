Anzeige
Anzeige
Anzeige
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
13. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Ohne Amazonen im Nacken

StoryGraph – Lese-Tracker

Bücher katalogisieren, Empfehlungen erhalten und mit Freunden gemeinsam lesen. Das geht dank StoryGraph auch, ohne die Amazon-Maschine zu füttern.

Neue Bücher finden ist eine Kernfunktion von StoryGraph

© (Quelle: PCtipp)

Falls Sie viel lesen und stark digital unterwegs sind, kennen Sie wahrscheinlich Goodreads. Die Lese-Tracking-Plattform war für viele Jahre der Standard unter Lesenden. Hier konnten sie Bücher katalogisieren, Empfehlungen erhalten und mit anderen Lesenden interagieren. Mit der Übernahme von Amazon hat sich aber nicht alles zum Guten gewendet. Die Plattform stagniert und scheint immer mehr zu einer Werbeaktion für das Amazon-Büchergeschäft zu werden. In der Schweiz ist das doppelt mühsam, da Amazon hierzulande nur sehr sporadisch auftritt. Die ethischen Probleme von Amazon, besonders im Büchermarkt, sind da noch nicht einmal inbegriffen.

StoryGraph bietet unter anderem Statistiken und Buch-Tracking

 © Quelle: PCtipp

Falls Sie also auf der Suche nach einer Alternative sind, gibt es gute Nachrichten: Es gibt so einige davon. Aktuell in der Spitzenposition liegt StoryGraph. Funktional gesehen bietet die App etwa das Gleiche wie Amazon, legt aber noch ein paar Features obendrauf. Dazu gehören erweiterte Statistiken und die Möglichkeit, die Edition des gelesenen Buches einfach anzupassen. Auch bei der Community ist StoryGraph derzeit die beste Alternative. Zwar sind noch nicht so viele Nutzer hier unterwegs, wie das bei Amazon der Fall ist, es sind aber durchaus genug, damit wirklich ein Gemeinschaftsgefühl auftreten kann.

Erstaunlich ist auch der Umfang von registrierten Büchern und Editionen. StoryGraph enthält auch seltene und ältere Ausgaben, die einfach gewählt werden können. Falls Ihre Edition noch nicht auf StoryGraph zu finden ist, können Sie sie einfach selbst hinzufügen.

Die App ist problemlos kostenlos nutzbar. Falls Sie die Entwicklung unterstützen möchten, können Sie ein Premium-Abo für rund 5 Franken pro Monat lösen. Darin enthalten sind kleinere Bonus-Features wie erweiterte Statistiken, mehr Empfehlungen und das gute Gefühl, etwas gegen das Quasi-Monopol eines Grosskonzerns zu tun.

Erste Schritte

Die App erklärt sich grösstenteils einwandfrei selbst. Etwas sollten Sie zu Beginn aber unbedingt tun: Sie können nämlich Ihre Goodreads-Daten importieren. Loggen Sie sich dazu bei Goodreads ein und laden Sie in den Account-Einstellungen Ihre Bibliothek herunter. Sie erhalten eine CSV-Datei, die Sie dann bei StoryGraph, ebenfalls in den Account-Einstellungen, hochladen können. Der Import dauert je nach Grösse eine Weile. Danach können Sie, falls Sie es genau nehmen möchten, die Editionen anpassen. Gehen Sie so oder so kurz Ihre Bücher durch. Dank der eher mässig organisierten Goodreads/Amazon-Daten kann es gut sein, dass einige Ihrer Bücher nicht nur in einer falschen Edition, sondern gleich in einer falschen Sprache gespeichert sind.

StoryGraph gibt es kostenlos im Browser und für Smartphones. Ein Premium-Abo ist für rund Fr. 5.–/Monat verfügbar, aber komplett optional.

Kommentare

Apps Social Media Software & Tools Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare