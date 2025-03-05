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TinEye
Die Geschwindigkeit des Internets ist schuld: Lädt man ein Bild hoch, kann dieses theoretisch in Sekundenschnelle bereits millionenfach im Netz geteilt, herunter- und wieder hochgeladen worden sein. Dies ist nicht immer angenehm. Egal, ob es sich um ein per Copyright geschütztes Bild handelt oder einfach nur um ein Porträt des eigenen Konterfeis: Dank der Bildersuchmaschine TinEye behält man den Überblick. Die Suchmaschine hilft dem Nutzer dabei, Kopien der gesuchten Bilder im Netz ausfindig zu machen.
Erste Schritte: Zuerst kann man überlegen, sich einen kostenlosen Account zu erstellen. Dieser bietet einige Extras, wie z. B. die Speicherung des Suchauftrags. Möchte man das Bild also zu einem späteren Zeitpunkt wieder suchen, braucht man es nicht neu hochzuladen. Ansonsten kann man einfach per File-Browser das Bild von der Festplatte hochladen und auf das Lupensymbol klicken. Dann geht die Suche los.
Die Website ist hier, TinEye ist auch als Browser-Add-on herunterladbar (wird auf der Startseite beworben) Englisch, kostenlos.
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