Tool-Tipp: Pure Paste

Zu den grossen Mysterien von macOS gehört die Eigenheit, dass die Zwischenablage bei Texten auch Formatierungen speichert, also etwa die Schriftgrösse oder Auszeichnungen – und das kommt fast immer ungelegen. Immerhin: Die Programme, die sich streng an die Apple-Richtlinien halten, bieten im Menü Bearbeiten den Befehl Einsetzen und Stil anpassen. Doch was ist mit den anderen Anwendungen oder wenn Formatierungen grundsätzlich ­immer weggespült werden sollen?

Die günstigste und wohl einfachste Lösung ist die Verwendung von PurePaste von Sindre Sorhus, das kostenlos im Mac App Store zum Download bereitsteht. Der praktische kleine Helfer befreit alle Texte in der Zwischenablage von ihren Formatierungen. Die Einstellungen werden über das PurePaste-Symbol in der Menüleiste geöffnet. Dort wird unter anderem die Option geboten, dass die Formatierungen erhalten bleiben, wenn beim Kopieren die Option-Taste gedrückt wird.