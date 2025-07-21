Tool-Tipp: Tracker-Erkennung

Bisher war es so, dass ein AirTag von Apple erst dann zu piepsen beginnt, wenn er längere Zeit von seinem Besitzer getrennt ist. Wenn es sich um den eigenen AirTag handelt, über den man den Schlüsselbund oder eine Laptoptasche im Fall der Fälle rasch wiederfinden möchte, ist das auch okay. Doch das Piepsen kann auch eine Warnung für eine gestalkte Person sein. Es gab auch in der Schweiz schon Fälle, in denen jemandem ein AirTag untergejubelt wurde. Da die AirTags laut unserem Apple-Experten «hervorragend» funktionieren, kann man via «Wo ist»-Netzwerk das Opfer bis nach Hause tracken.

Nicht nur für Frauen, sondern für alle, die Erfahrungen mit Stalking haben, aber statt eines iPhones Android-Geräte besitzen: Wegen der AirTags hat Apple eine Android-App veröffentlicht (was ja etwas heissen soll). Sie heisst in der deutschen Version Tracker-Erkennung.

Hinweis: Die App erfordert Standortzugriff. Die App ist dazu gedacht, punktuell und manuell nach Objekttrackern zu suchen.

Erste Schritte: Nach dem Herunterladen der App können Sie gleich loslegen. Wenn Sie denken, dass jemand einen AirTag oder ein anderes Gerät verwendet, um Ihren Standort zu verfolgen, tippen Sie auf die Schaltfläche Scannen. Die Android-App sucht nun nach Geräten. Das dauert einen Moment. Falls nichts gefunden wird, heisst es danach: Keine Objekttracker gefunden. Wird jedoch ein Gerät gefunden, heisst es Unknown Airtag. Via App kann man den AirTag zum Piepsen bringen, damit man ihn schneller findet. Ausserdem gibts einen Link zu einer Anleitung, wie man den Tracker deaktiviert.

Tracker-Erkennung für Android hier kostenlos herunterladen.