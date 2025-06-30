Tool der Woche: Ableton Note – Musik für unterwegs

Ableton Live ist die Musik-Workstation für elektronische Musik schlechthin. Vor allem macht es aber seinem Namen alle Ehre: Für den Live-Einsatz ist die Software des deutschen Herstellers Ableton fast nicht zu schlagen. Die Popularität in der EDM-Szene und im Live-Bereich liegt zu grossen Teilen am Interface und dem Workflow von Ableton Live. Dieser ist etwas anders als bei den klassischen Audio-Workstations und mehr auf Performance ausgelegt. Mit Ableton Note lanciert das Unternehmen eine neue Mobile-App, die den Live-Workflow für mobile Geräte adaptiert und daraus eine Art Notiz-App für Musik macht. Daher auch der clevere Name «Note», der sowohl (Musik)-Note, als auch Notiz heissen kann.

Note ist keine vollständige Musikproduktionssoftware, wie das beispielsweise Logic für iPad ist. Vielmehr versteht sich Note als Notiz-App für Musiker. Ein Ort, an dem man Ideen für einen Song schnell und einfach festhalten und später weiterverarbeiten kann. Idealerweise natürlich in Ableton Live, mit dem Note per Cloud direkt verbunden ist. Wer in einer anderen Audio-Workstation unterwegs ist, kann Note aber dennoch für Audio-Notizen benutzen und die einzelnen Clips als Audiodateien exportieren.

Erste Schritte

Für Live-Kenner ist die App ziemlich schnell verständlich. Sie organisiert sich ebenfalls in Sets und verwendet die bekannten Clips, die sich in Echtzeit und im Rhythmus sequenzieren lassen. Note verwendet dazu noch einen Aspekt der Ableton-Hardware Push. Öffnet man einen Clip, bekommt man eine Pad-Steuerung, um das Instrument zu kontrollieren.