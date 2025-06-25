Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
25. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Tool der Woche: Dogorama

Austausch mit anderen Hundebesitzern, Hundewiesen oder Tierärzte finden und vor allem: Informiert sein über Giftköderwarnungen.

Die Dogorama-App für Android

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit Dogorama findet man andere Hundebesitzer in der Umgebung, Hundeschulen oder -wiesen oder Tierärzte in der Nähe. Wichtig ist zudem, dass man vor Giftködern gewarnt wird. Dogorama ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Erste Schritte

Man muss sich bei Dogorama registrieren (Geburtstag und Wohnort sind optional). Wer möchte, kann ein Profilbild hochladen. Anschliessend können Sie ein Hundeprofil anlegen. Wenn Sie die Standorterkennung erlauben, werden Ihnen im Feed Beiträge von Hundehaltern in der Nähe angezeigt. Wer (Hunde-)Gesellschaft sucht, findet unter Treffen Gleichgesinnte in der Nähe. Unter Mehr kann man sich in Gruppen austauschen oder für den Hundeführerschein von Martin Rütter üben. Aber auch Suchmeldungen, falls der eigene Hund entlaufen sein sollte, kann man hier erstellen. Wichtig: Unter Radar und dort Gefahren finden Sie Giftkörderwarnungen in der Umgebung und können auch andere Nutzer vor Giftködern warnen.

Kommentare

Apps Android iOS Software & Tools Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare