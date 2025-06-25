Tool der Woche: Dogorama

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Erste Schritte

Man muss sich bei Dogorama registrieren (Geburtstag und Wohnort sind optional). Wer möchte, kann ein Profilbild hochladen. Anschliessend können Sie ein Hundeprofil anlegen. Wenn Sie die Standorterkennung erlauben, werden Ihnen im Feed Beiträge von Hundehaltern in der Nähe angezeigt. Wer (Hunde-)Gesellschaft sucht, findet unter Treffen Gleichgesinnte in der Nähe. Unter Mehr kann man sich in Gruppen austauschen oder für den Hundeführerschein von Martin Rütter üben. Aber auch Suchmeldungen, falls der eigene Hund entlaufen sein sollte, kann man hier erstellen. Wichtig: Unter Radar und dort Gefahren finden Sie Giftkörderwarnungen in der Umgebung und können auch andere Nutzer vor Giftködern warnen.