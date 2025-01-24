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Daniel Bader
24. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Simsalabim-Software fürs Emoji-Erstellen

Tool der Woche: Emojis.sh

Warum sich nicht per KI-Software seinen eigenen, süssen, kleinen Zwerg bauen lassen! Geht nicht? Und ob! Unser Tool der Woche «Emojis.sh» kanns innert eines Wimpernschlags, und wie!
© (Quelle: PCtipp)

Und Wimpernschlag heisst tatsächlich Wimpernschlag: Denn eine klassische Installation fällt flach. Die Software lässt sich ganz einfach in einem Browser via emojis.sh aufrufen. Das Mini-Programm funktioniert dadurch also auch auf dem Smartphone und PC. Ausserdem gibt es auch eine App im Store von Apple (siehe oben rechts im folgenden Bild 1). Und so gehts: Rufen Sie einen Browser ihrer Wahl (z. B. Chrome, Firefox, Bing etc.) auf. Schreiben Sie in die Adresszeile: «emojis.sh» (ohne Anführungszeichen), siehe Bild 1.

Bild 1:So einfach lassen sich individuelle Emojis oder Avatare erstellen

 © Quelle: PCtipp

Im nächsten Schritt geben Sie nun einfach den gewünschten Emoji-Namen ein. Hier wurde «Fledermaus-Emojis» eingetippt. Klicken oder tippen Sie auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. Daraufhin zeigt das Tool nach wenigen Sekunden, einen nach Ihrer Eingabe angelehnten Emoji. Im letzten Schritt kann die Emoji-Datei lokal gespeichert und danach nach Wunsch verwendet werden. Tipp: Unten drunter bietet das Tool noch typverwandte Emojis an, ebenso zum Download.

PCtipp meint: cooles Tool. Wir machen mit und haben uns mal drei verschiedene Emojis erstellt. Sie finden diese hier gleich unten im PCtipp-Forum. Lust auf eine Challenge? Natürlich freut sich das PCtipp-Team über weitere, kreative Emojis!

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