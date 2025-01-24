Tool der Woche: Emojis.sh

Im nächsten Schritt geben Sie nun einfach den gewünschten Emoji-Namen ein. Hier wurde «Fledermaus-Emojis» eingetippt. Klicken oder tippen Sie auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. Daraufhin zeigt das Tool nach wenigen Sekunden, einen nach Ihrer Eingabe angelehnten Emoji. Im letzten Schritt kann die Emoji-Datei lokal gespeichert und danach nach Wunsch verwendet werden. Tipp: Unten drunter bietet das Tool noch typverwandte Emojis an, ebenso zum Download.

PCtipp meint: cooles Tool. Wir machen mit und haben uns mal drei verschiedene Emojis erstellt. Sie finden diese hier gleich unten im PCtipp-Forum. Lust auf eine Challenge? Natürlich freut sich das PCtipp-Team über weitere, kreative Emojis!