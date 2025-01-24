Simsalabim-Software fürs Emoji-Erstellen
Tool der Woche: Emojis.sh
Und Wimpernschlag heisst tatsächlich Wimpernschlag: Denn eine klassische Installation fällt flach. Die Software lässt sich ganz einfach in einem Browser via emojis.sh aufrufen. Das Mini-Programm funktioniert dadurch also auch auf dem Smartphone und PC. Ausserdem gibt es auch eine App im Store von Apple (siehe oben rechts im folgenden Bild 1). Und so gehts: Rufen Sie einen Browser ihrer Wahl (z. B. Chrome, Firefox, Bing etc.) auf. Schreiben Sie in die Adresszeile: «emojis.sh» (ohne Anführungszeichen), siehe Bild 1.
Im nächsten Schritt geben Sie nun einfach den gewünschten Emoji-Namen ein. Hier wurde «Fledermaus-Emojis» eingetippt. Klicken oder tippen Sie auf den Pfeil rechts vom Eingabefeld. Daraufhin zeigt das Tool nach wenigen Sekunden, einen nach Ihrer Eingabe angelehnten Emoji. Im letzten Schritt kann die Emoji-Datei lokal gespeichert und danach nach Wunsch verwendet werden. Tipp: Unten drunter bietet das Tool noch typverwandte Emojis an, ebenso zum Download.
PCtipp meint: cooles Tool. Wir machen mit und haben uns mal drei verschiedene Emojis erstellt. Sie finden diese hier gleich unten im PCtipp-Forum. Lust auf eine Challenge? Natürlich freut sich das PCtipp-Team über weitere, kreative Emojis!
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