Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
9. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Tool der Woche: Itsycal, der Mini-Mac-Kalender

Wer seine Tage nicht auf Biegen und Brechen mit Terminen füllen muss, fühlt sich von mächtigen Kalender-Programmen eher überfordert als bedient. Hier kommt die Alternative.

Manchmal können Kalender gar nicht einfach genug sein

© (Quelle: Foto vonEstée Janssensauf Unsplash)

Manchmal werden vermeintlich einfache Dinge kompliziert, etwa Kalender: Sie sind gespickt mit Funktionen für die Zusammenarbeit oder das Zeitmanagement; und dabei interessieren doch nur die Termine. Wenn Ihnen der Sinn nach Einfachheit steht, versuchen Sie Itsycal, einen kostenlosen Kalender für die Menüleiste.

Itsycal zeigt den Monat und bietet die Möglichkeit, neue Einträge zu erfassen. Dabei greift die kleine Anwendung auf die Kalender-Datenbank von macOS zu, sodass die Einträge auch im hauseigenen Apple-Kalender erscheinen und via iCloud mit den anderen Geräten synchronisiert werden. Das betrifft auch andere Kalenderserver, wie etwa Exchange, wenn diese in der Systemeinstellung Internetaccounts eingetragen sind.

Viel mehr gibt es von Itsycal nicht zu sehen

 © Quelle: PCtipp.ch

Trotz der bescheidenen Aufmachung lässt sich die Oberfläche detailliert anpassen. Und so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Itsycal in kürzester Zeit zu Ihrem Lieblingskalender wird.

So wenig Raum – und doch so viele mögliche Anpassungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Komplett in Deutsch, Download ­unter mowglii.com/itsycal.

Kommentare

Mac Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare