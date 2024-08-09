Tool der Woche: Itsycal, der Mini-Mac-Kalender

Manchmal werden vermeintlich einfache Dinge kompliziert, etwa Kalender: Sie sind gespickt mit Funktionen für die Zusammenarbeit oder das Zeitmanagement; und dabei interessieren doch nur die Termine. Wenn Ihnen der Sinn nach Einfachheit steht, versuchen Sie Itsycal, einen kostenlosen Kalender für die Menüleiste.

Itsycal zeigt den Monat und bietet die Möglichkeit, neue Einträge zu erfassen. Dabei greift die kleine Anwendung auf die Kalender-Datenbank von macOS zu, sodass die Einträge auch im hauseigenen Apple-Kalender erscheinen und via iCloud mit den anderen Geräten synchronisiert werden. Das betrifft auch andere Kalenderserver, wie etwa Exchange, wenn diese in der Systemeinstellung Internetaccounts eingetragen sind.