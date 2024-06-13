Tool der Woche: Marvis Pro

Auch im Einstellungsmenü wird schnell klar: Hier sitzen Sie im Chefsessel. Fast jeder Aspekt der App kann angepasst werden, von der Akzentfarbe über die Gestensteuerung bis hin zur Bildsättigung im Nachtmodus und vergleichbar spezifischen Settings. Für mich speziell interessant: Marvis Pro unterstützt Last.fm nativ in der App. Das macht Apple Music endlich zu einer brauchbaren Spotify-Alternative für Last.fm-Fans.

Einige Stolpersteine bleiben jedoch übrig. So können Sie in Marvis Pro keine Songs aus Playlisten löschen, weil Apple Music das externen Apps per se nicht erlaubt. Auch die sehr eigene Funktionsweise der Apple-Music-Bibliothek bleibt so, wie sie ist. Insgesamt ist Marvis Pro aber ein klares Upgrade zur Standard-Musik-App und eine Erinnerung daran, was Apps eigentlich sein sollten: Programme, die Nutzern das Leben erleichtern. Nicht Produkte, die das Verhalten der Nutzer möglichst gewinnbringend steuern.

Erste Schritte

Beim ersten Start können Sie Marvis Pro Zugriff auf Ihr Apple-Music-Konto erteilen. Falls Sie den Player nur für lokale Dateien verwenden, ist das nicht nötig. Die grundlegende Steuerung von Marvis Pro findet im Menü oben links statt. Dort finden Sie die drei elementaren Funktionen des Players: Suche, Home und Einstellungen. Darunter befindet sich die Bibliothek und ganz unten die Playlists. Ganz unten auf der Homepage finden Sie zudem die Buttons Verwalten und Hinzufügen. Mit diesen Buttons passen Sie die «Startseite» nach Ihren Wünschen an, indem Sie Kategorien hinzufügen, verschieben oder löschen. Den aktuell laufenden oder zuletzt abgespielten Song finden Sie wie bei Apple Music am unteren Rand. Tippen Sie auf den Balken, um die Vollbild-Anzeige zu öffnen. Diese schliessen Sie wieder, indem Sie nach unten wischen.

Marvis Pro ist für iOS und iPadOS verfügbar und kostet einmalig zehn Franken. Die Last.fm-Unterstützung kostet zusätzlich einmalig sechs Franken.