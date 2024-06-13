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Luca Diggelmann
13. Jun 2024
Lesedauer 3 Min.

Musikplayer für iPhone

Tool der Woche: Marvis Pro

iTunes ist tot. Es lebe «Apple Music», eine vereinfachte iTunes-Version mit vielen seiner Altlasten. Besser geht es mit Marvis Pro, die App, die Apple Music sein sollte.

Den Vollbildmodus gibt es auch im netten Querformat

© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Marvis Pro ist ein Musikplayer für das iPhone und iPad. Er spielt lokale Dateien ab, dient aber auch als alternatives Interface für Apple Music, falls gewünscht. Dabei bietet Marvis Pro diverse Vorteile gegenüber der Apple-App. Allem voran lässt sich Marvis Pro extensiv anpassen. Die Homepage der App besteht ausschliesslich aus Elementen, die Sie aus einer langen Liste auswählen können. Vorbei sind die Tage von ungewünschten Podcast-Vorschlägen und ständig ändernden Homepages, die nur dazu da sind, so schnell wie möglich in die Bibliothek zu wechseln. Bei Marvis Pro legen Sie selbst fest, welche Elemente präsent sind, und in welcher Reihenfolge sie auftauchen. Dabei gibt es diverse dynamische Elemente wie «Zuletzt abgespielt» oder «Mit Herz markiert», aber auch fixe Kacheln wie die Album-Bibliothek, alphabetisch geordnet.

Die Homepage von Marvis Pro lässt sich nach Belieben anpassen

 © Quelle: Screenshot / PCtipp

Auch im Einstellungsmenü wird schnell klar: Hier sitzen Sie im Chefsessel. Fast jeder Aspekt der App kann angepasst werden, von der Akzentfarbe über die Gestensteuerung bis hin zur Bildsättigung im Nachtmodus und vergleichbar spezifischen Settings. Für mich speziell interessant: Marvis Pro unterstützt Last.fm nativ in der App. Das macht Apple Music endlich zu einer brauchbaren Spotify-Alternative für Last.fm-Fans.

Einige Stolpersteine bleiben jedoch übrig. So können Sie in Marvis Pro keine Songs aus Playlisten löschen, weil Apple Music das externen Apps per se nicht erlaubt. Auch die sehr eigene Funktionsweise der Apple-Music-Bibliothek bleibt so, wie sie ist. Insgesamt ist Marvis Pro aber ein klares Upgrade zur Standard-Musik-App und eine Erinnerung daran, was Apps eigentlich sein sollten: Programme, die Nutzern das Leben erleichtern. Nicht Produkte, die das Verhalten der Nutzer möglichst gewinnbringend steuern.

Erste Schritte

Beim ersten Start können Sie Marvis Pro Zugriff auf Ihr Apple-Music-Konto erteilen. Falls Sie den Player nur für lokale Dateien verwenden, ist das nicht nötig. Die grundlegende Steuerung von Marvis Pro findet im Menü oben links statt. Dort finden Sie die drei elementaren Funktionen des Players: Suche, Home und Einstellungen. Darunter befindet sich die Bibliothek und ganz unten die Playlists. Ganz unten auf der Homepage finden Sie zudem die Buttons Verwalten und Hinzufügen. Mit diesen Buttons passen Sie die «Startseite» nach Ihren Wünschen an, indem Sie Kategorien hinzufügen, verschieben oder löschen. Den aktuell laufenden oder zuletzt abgespielten Song finden Sie wie bei Apple Music am unteren Rand. Tippen Sie auf den Balken, um die Vollbild-Anzeige zu öffnen. Diese schliessen Sie wieder, indem Sie nach unten wischen.

Marvis Pro ist für iOS und iPadOS verfügbar und kostet einmalig zehn Franken. Die Last.fm-Unterstützung kostet zusätzlich einmalig sechs Franken.

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