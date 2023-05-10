Tool der Woche: QR Code Scanner für Macs

Mit einem iPhone in der Hand lässt sich jeder QR-Code innerhalb von Sekunden über die Kamera-App entziffern. Am Mac ist das etwas komplizierter: Selbst wenn das iPhone den Code entschlüsselt, will man das Resultat in den meisten Fällen am Mac weiterverarbeiten – und nicht mit dem Smartphone.

Zu den verständigen QR-Code-Lesern für den Mac gehört eine kostenlose Anwendung mit dem fast schon über-pragmatischen Namen QR Code Scanner. Sie versteht sich sowohl auf QR-Codes am Bildschirm als auch solche, die über die Webcam erfasst werden.

Um einen QR-Code auf dem Bildschirm zu erfassen, wird im Fenster der App in der rechten unteren Ecke auf das QR-Symbol geklickt und anschliessend das transparente Fenster über den QR-Code bewegt, damit er augenblicklich entschlüsselt wird.