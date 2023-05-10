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Klaus Zellweger
10. Mai 2023
Lesedauer 3 Min.

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Tool der Woche: QR Code Scanner für Macs

Die kostenlose Mac-Anwendung bringt alles mit, was es für die Auswertung von QR-Codes am Bildschirm braucht.

Scannen ist nur eine Möglichkeit, um den QR-Code in den Mac zu bringen

© (Quelle: Foto vonarif ubayyaufunsplash.com)

Mit einem iPhone in der Hand lässt sich jeder QR-Code innerhalb von Sekunden über die Kamera-App entziffern. Am Mac ist das etwas komplizierter: Selbst wenn das iPhone den Code entschlüsselt, will man das Resultat in den meisten Fällen am Mac weiterverarbeiten – und nicht mit dem Smartphone.

Zu den verständigen QR-Code-Lesern für den Mac gehört eine kostenlose Anwendung mit dem fast schon über-pragmatischen Namen QR Code Scanner. Sie versteht sich sowohl auf QR-Codes am Bildschirm als auch solche, die über die Webcam erfasst werden.

Um einen QR-Code auf dem Bildschirm zu erfassen, wird im Fenster der App in der rechten unteren Ecke auf das QR-Symbol geklickt und anschliessend das transparente Fenster über den QR-Code bewegt, damit er augenblicklich entschlüsselt wird.

Mit dem transparenten Fenster wird auf den QR-Code gezielt, …

 © Quelle: PCtipp.ch

… und innerhalb eines Wimpernschlags entziffert

 © Quelle: PCtipp.ch

Wird hingegen auf das Symbol der Videokamera geklickt, aktiviert sich nach der erteilten Berechtigung die Webcam, um den Code aufzunehmen. Dabei werden zum Beispiel auch Codes erkannt, die nicht nur Text, sondern eine digitale Visitenkarte im vCard-Format enthalten. So getan, kann der Eintrag überprüft und anschliessend in das Adressbuch übernommen werden.

Eigene Codes erstellen

Genauso locker erstellt die kleine Anwendung auch eigene Codes für alle möglichen Zwecke. Dabei ist sie nicht auf QR-Codes beschränkt, sondern versteht sich auch mit Strichcodes. Ausserdem werden nicht nur Daten in Pixel gesteckt, sondern auch für den jeweiligen Verwendungszweck aufbereitet, etwa zu einem QR-Code, der Gästen den bequemen Zugriff zum heimischen Wi-Fi-Netz ermöglicht:

Alle unterstützten Formate (links, Mitte) und ein generierter QR-Code für den Zugang zum Wi-Fi-Netz

 © Quelle: PCtipp.ch

Die App verwaltet die erstellten oder erfassten Codes und synchronisiert sie bei Bedarf über Apples iCloud. Das klingt nach einer perfekten Lösung, aber dem ist leider nicht so. Denn die App ist nur in Englisch erhältlich, aber das lässt sich wohl in vielen Fällen verschmerzen. Vor allem ist es auch nicht möglich, die generierten QR-Codes in einem vernünftigen Format zu exportieren oder zu drucken. Und so bleibt nur der Umweg über einen Screenshot des Codes, während er in der App angezeigt wird. Wir hoffen auf ein Update dieser feinen Anwendung.

QR Code Scanner kann kostenlos im Mac App Store heruntergeladen werden.

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