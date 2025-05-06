Tool der Woche: TTS-Reader Read Aloud

Read Aloud ist eine KI-gestützte (KI = Künstliche Intelligenz) Text-to-Speech-Software (=TTS, Sprachlese-Software), die gleich mehrere nützliche Funktionen vereint. Die Applikation kommt als Add-on für den Firefox- wie auch Chrome-Webbrowser. Unter anderem sind folgenden Features integriert:

Bis zu 40 verschiedene Sprachen

Unterstützung vieler Webseiten wie Blogs, Nachrichten und E-Books

Die Navigation erfolgt über einfache Tastenkombinationen

Es lassen sich die Lesetonhöhe, Geschwindigkeit und Lautstärke verändern

Auch das Überspringen und Springen durch die Textoptionen ist möglich

Unterstützung verschiedener Formate wie Google Docs, PDFs, Amazon Kindle, Google Play Books usw.

Und so gehts: Fügen Sie das Add-on für Ihren entsprechenden Browser hier hinzu. Im Fall des Firefox-Add-ons klicken Sie auf den entsprechenden Button auf der Webseite. Im nachfolgenden Dialogfeld klicken Sie nun auf den Button Add to Firefox (siehe nachfolgendes Bild). Bestätigen Sie rechts oben mit einem Klick auf Hinzufügen. Danach nochmals die angezeigte Meldung Ausführung auch in einem privaten Fenster erlauben, mit einem Klick auf OK, ohne dabei das Häkchen am unteren Rand zu setzen. Fertig.