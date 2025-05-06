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Tool der Woche: TTS-Reader Read Aloud
Read Aloud ist eine KI-gestützte (KI = Künstliche Intelligenz) Text-to-Speech-Software (=TTS, Sprachlese-Software), die gleich mehrere nützliche Funktionen vereint. Die Applikation kommt als Add-on für den Firefox- wie auch Chrome-Webbrowser. Unter anderem sind folgenden Features integriert:
- Bis zu 40 verschiedene Sprachen
- Unterstützung vieler Webseiten wie Blogs, Nachrichten und E-Books
- Die Navigation erfolgt über einfache Tastenkombinationen
- Es lassen sich die Lesetonhöhe, Geschwindigkeit und Lautstärke verändern
- Auch das Überspringen und Springen durch die Textoptionen ist möglich
- Unterstützung verschiedener Formate wie Google Docs, PDFs, Amazon Kindle, Google Play Books usw.
Und so gehts: Fügen Sie das Add-on für Ihren entsprechenden Browser hier hinzu. Im Fall des Firefox-Add-ons klicken Sie auf den entsprechenden Button auf der Webseite. Im nachfolgenden Dialogfeld klicken Sie nun auf den Button Add to Firefox (siehe nachfolgendes Bild). Bestätigen Sie rechts oben mit einem Klick auf Hinzufügen. Danach nochmals die angezeigte Meldung Ausführung auch in einem privaten Fenster erlauben, mit einem Klick auf OK, ohne dabei das Häkchen am unteren Rand zu setzen. Fertig.
Gehen Sie nun auf eine Webseite, die «vorgelesen» werden soll. Klicken Sie rechts oben auf das zweite Minisymbol von rechts, das ausschaut wie ein Puzzleteil. Klicken Sie auf den Eintrag Read aloud. Daraufhin startet der TTS-Reader und beginnt vorzulesen. Wollen Sie einen Eintrag, der gelb markiert ist, überspringen, und beispielsweise zum nächsten Absatz springen? Dann klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf die gewünschte Textpassage, und anschliessend beim Mini-Player auf den Button Vorwärts springen (Pfeil nach rechts). Entsprechend funktioniert das natürlich auch mit dem Zurückspringen-Button.
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