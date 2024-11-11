Tool der Woche: Yoink für macOS

Wer kennt das nicht: Verstreute Dateien sollen bewegt oder für den nahenden Einsatz bereit gemacht werden. Doch irgendwie weiss man gerade nicht, wohin damit. Im schlimmsten Fall landet der ganze Haufen einmal mehr auf dem Desktop, bis die Objekte ihrem Zweck zugeführt werden.

Das ändert sich mit Yoink. Die Software bleibt unsichtbar im Hintergrund, bis ein Objekt mit der Maus an den Bildschirmrand gezogen und die Ablage eingeblendet wird. So getan, wird es dort gelagert, ohne jedoch den ursprünglichen Speicherort zu verlassen – und wenn die Zeit gekommen ist, wird es am Ziel abgelegt. Das kann ein Ordner sein, aber auch eine Anwendung, etwa indem ein Bild in einer Keynote-Präsentation landet.