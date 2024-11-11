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Tool der Woche: Yoink für macOS
Wer kennt das nicht: Verstreute Dateien sollen bewegt oder für den nahenden Einsatz bereit gemacht werden. Doch irgendwie weiss man gerade nicht, wohin damit. Im schlimmsten Fall landet der ganze Haufen einmal mehr auf dem Desktop, bis die Objekte ihrem Zweck zugeführt werden.
Das ändert sich mit Yoink. Die Software bleibt unsichtbar im Hintergrund, bis ein Objekt mit der Maus an den Bildschirmrand gezogen und die Ablage eingeblendet wird. So getan, wird es dort gelagert, ohne jedoch den ursprünglichen Speicherort zu verlassen – und wenn die Zeit gekommen ist, wird es am Ziel abgelegt. Das kann ein Ordner sein, aber auch eine Anwendung, etwa indem ein Bild in einer Keynote-Präsentation landet.
Sobald kein Objekt mehr in Yoink gespeichert ist, verschwindet auch seine Ablagefläche. Umgekehrt lassen sich beliebig viele Objekte sichern, die entweder gestapelt oder einzeln aufgeführt werden. Was Yoink jedoch besonders nützlich macht, ist seine enorme Anpassungsfähigkeit an der Benutzeroberfläche, mit der fast jeder Geschmack getroffen wird.
Ausserdem werden Webseiten und andere Elemente einfach über das Teilen-Menü hinzugefügt oder der Inhalt der Zwischenablage in Yoink abgelegt:
Neben der Mac-Version wartet im App-Store auch eine Version für das iPad und das iPhone, die für 6 Franken angeboten wird. Auf Apples Mobilgeräten ist Yoink sogar fast noch nützlicher, weil die Dateiablage für viele Anwender eine der grössten Schwächen darstellt. Leider ist es – entgegen den Versprechungen des Entwicklers – bis heute nicht möglich, die Schnipsel über iCloud zwischen der Mac-Version und den mobilen Gegenstücken zu synchronisieren. Das reduziert den Nutzen deutlich.
Doch davon abgesehen, ist es schwierig, sich wieder von Yoink zu trennen, sobald man sich an den Komfort erst einmal gewöhnt hat.
Info: Eine Demoversion lässt sich von der Website des Entwicklers herunterladen. Gekauft wird Yoink für 9 Franken im Mac App Store, Deutsch.
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