Visual Paradigm Online Free Edition ist eine kostenlose, webbasierte Diagrammsoftware. Als Diagrammlösung unterstützt die Gratis-Version sowohl technische als auch geschäftliche Diagrammtypen wie UML, ERD, Organigramme und Grundrisse. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Diagrammen und Formen erstellen und Ihre Zeichnungen in Bild-Formate exportieren.

Erste Schritte: Surfen Sie den Dienst an, klicken Sie auf den Button Open the Diagram Editor und wählen Sie das gewünschte Diagramm-Design (Dutzende stehen zur Verfügung). Los gehts!

Web-Dienst, Browser-basiert, kostenlos, englisch.