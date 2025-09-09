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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
9. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Web-Service

Visual Paradigm Online

Dieser kostenlose, browserbasierte Diagramm-Editor ersetzt die Basisfunktionen teurer Programme wie Visio und Co.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Visual Paradigm Online Free Edition ist eine kostenlose, webbasierte Diagrammsoftware. Als Diagrammlösung unterstützt die Gratis-Version sowohl technische als auch geschäftliche Diagrammtypen wie UML, ERD, Organigramme und Grundrisse. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Diagrammen und Formen erstellen und Ihre Zeichnungen in Bild-Formate exportieren.

Erste Schritte: Surfen Sie den Dienst an, klicken Sie auf den Button Open the Diagram Editor und wählen Sie das gewünschte Diagramm-Design (Dutzende stehen zur Verfügung). Los gehts!

Web-Dienst, Browser-basiert, kostenlos, englisch.

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