Welches CMS nutzt eine Website? Welches Analysetool ist im Einsatz? Gibt es allenfalls Plugins? Und – oh! – PCtipp verwendet so eine schöne Schriftart, wie heisst die*? Das alles und noch mehr erfahren Sie, wenn Sie das kostenlose Chrome-Add-on WhatRuns verwenden. Wie das geht? Nun, jede Technologie hinterlässt ein Muster auf der entsprechenden Website, auf der sie verwendet wird. Der Algorithmus von WhatRuns erkennt diese Muster und benennt sie.

Erste Schritte: Surfen Sie den Chrome Web Store an und installieren Sie die Erweiterung. Anschliessend surfen Sie die Website an, die Sie auskundschaften wollen. Klicken Sie auf das Puzzlestückchen neben der Adressleiste und wählen Sie WhatRuns aus. Dann werden Ihnen die Resultate angezeigt. Nicht bei allen Websites wird immer alles angezeigt.