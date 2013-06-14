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Sandra Adlesgruber
14. Jun 2013
Lesedauer 2 Min.

Downloads

YouTube Downloader - Videostaubsauger

YouTube Downloader bringt Videos aus dem Internet auf Ihr Lieblingsgerät.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Free YouTubeMit YouTube Downloader laden Sie Clips vom wohl bekanntesten Videoportal sowie von Facebook und anderen Webseiten herunter und konvertieren diese in ein für Sie brauchbares Format. So können Sie die Clips auch auf dem iPod, dem iPhone sowie auf der PSP, dem Handy, der Xbox und weiteren Geräten betrachten.

Erste Schritte: Der Installationsassistent möchte die Ask-Toolbar mitinstallieren und aks.com zu Ihrer Start-Surfseite machen. Die Häkchen dazu sind bereits gesetzt. Entfernen Sie diese, wenn Sie die Veränderungen nicht möchten. Wir raten von einer Installation ab. Kopieren Sie nach Programmstart die URL Ihres Lieblingsvideos und fügen Sie den Link in das dafür vorgesehene Feld ein. Wählen Sie die Videoqualität und den Speicherort des Files und klicken Sie auf «Herunterladen». Anders als bei der kostenpflichtigen Pro-Version können Sie das Video erst in einem zweiten Schritt konvertieren. Dies tun Sie nach erfolgtem Download des Clips via Registerkarte «Konvertieren».

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