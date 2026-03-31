Test: Nothing Headphone (a)

Die Verarbeitung überzeugt trotz des Preises: Nichts knarzt oder wackelt, der Kunststoff wirkt hochwertig. Auch das Kunstleder an Hörern und Bügel fühlt sich angenehm an. Lediglich die Schutzfolien auf den Aussenseiten lassen sich etwas mühsam entfernen.

Bedienung: Referenzklasse

In Sachen Bedienung ist Nothing weiterhin eine Klasse für sich. Das beginnt bei der Installation: Sobald man die Kopfhörer einschaltet, werden sie von Bluetooth-fähigen Geräten erkannt. Empfehlenswert ist zudem die Installation der Nothing-App, die durch ihre Übersichtlichkeit und intuitive Bedienung überzeugt – ohne verschachtelte Menüs, alle Funktionen sind schnell erreichbar. Ausser einem 8-Band-Equalizer (inklusive grafischer Variante) lassen sich auch die Steuertasten flexibel anpassen.

Ein grosses Plus ist die Steuerung direkt am Gerät: Statt Touchflächen kommen physische Bedienelemente zum Einsatz – und das zahlt sich aus. Das Lautstärkerad erlaubt eine präzise Anpassung, ein Kippschalter steuert Tracks und Spulen, und eine separate Taste aktiviert den Sprach- oder KI-Assistenten. Insgesamt gehört das Bedienkonzept zum Besten, was der Markt derzeit bietet.

Nur eine kleine Kritik: Leider bietet der Kopfhörer keine Trageerkennung. Er schaltet sich also nicht automatisch aus, wenn er abgenommen wird.