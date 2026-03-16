Im Test – Logitech Lightspeed G325

Bei vielen Games gehört ein Headset zur Grundausstattung. Schliesslich will man sich mit Mitspielern abstimmen oder gemeinsam Strategien besprechen. Entscheidend sind dabei eine einfache Bedienung, ein guter Klang – sowohl über die Kopfhörer als auch über das Mikrofon – und eine stabile Verbindung. Gerade bei Funklösungen ist Letzteres nicht selbstverständlich.

Logitech setzt beim G325 deshalb auf zwei Verbindungswege: Entweder koppelt sich das Headset per Bluetooth oder über den mitgelieferten Lightspeed-Dongle (USB-A) mit der Quelle. Im Test blieb die Verbindung stets stabil – Aussetzer oder Abbrüche gab es keine. Zum Lieferumfang gehören neben dem Headset auch ein USB-Ladekabel sowie eine Kurzanleitung.

Schnell verbunden

Die Kurzanleitung kann man eigentlich gleich zur Seite legen. Dongle einstecken, Headset einschalten – fertig. Wenn Technik doch immer so unkompliziert funktionieren würde.

Wer mehr aus dem Headset herausholen möchte, installiert Logitechs G-Hub-Software. Sie zeigt nicht nur den aktuellen Akkustand an, sondern bietet auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Dazu gehören etwa eine Begrenzung der maximalen Lautstärke, eine Rauschunterdrückung fürs Mikrofon oder die Einstellung der Stand-by-Dauer. Eine Sidetone-Funktion ist ebenfalls integriert – so hört man die eigene Stimme über das Headset.

Etwas enttäuscht hat mich der Equalizer. Er bietet lediglich einige wenige Voreinstellungen; einzelne Frequenzen lassen sich nicht manuell einstellen. Zum Glück ist das nicht zwingend nötig: Der Klang überzeugt bereits ohne Nachjustieren.