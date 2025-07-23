Im Test – Nothing Headphone (1)

Auffälliges Design

Eins muss man Nothing lassen: Sie schaffen es immer wieder, mit frischen Designideen zu überraschen. Das ist beim Headphone (1) auch der Fall. Dieser Kopfhörer fällt auf. Es gibt ihn in Schwarz oder Weiss, wobei die schwarze Version etwas dezenter daherkommt. Doch beide Varianten haben die eckigen Ohrmuscheln, die an eine Musikkassette erinnern.

Der Kopfhörer besteht aus Kunststoff, Aluminium und Kunstleder. Er ist mit 329 Gramm nicht ganz leicht, sitzt aber sehr bequem und lässt sich problemlos längere Zeit tragen. Der Anpressdruck ist moderat, sodass auch Brillenträger keine Probleme haben werden – dennoch sitzt der Headphone (1) fest, ohne zu rutschen. Die Muscheln decken die Ohren gut ab.

Wie bei den meisten Over-Ear-Kopfhörern haben die Kunstlederpolster Nachteile: Bei Hitze beginnt man zu schwitzen. Zudem bröselt das Kunstleder nach einiger Zeit; zum Glück lassen sich die Polster ersetzen. Auch das Bügelpolster besteht aus Kunstleder.