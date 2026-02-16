Im Test – Sennheiser RS 275

Die Bedienung gefällt mir: Sie erfolgt über gut erreichbare, ausreichend grosse Tasten direkt am Kopfhörer. Kein Suchen der Knöpfe, kein fummeliges Getouche. Die Knöpfe ermöglichen alle wichtigen Funktionen wie Pause, Lautstärke oder Titelsprung. Praktisch: Dank Bluetooth lässt sich der Kopfhörer mit jeder Audioquelle verbinden – also auch mit dem Smartphone. So ist er nicht nur am TV, sondern auch unterwegs zum Musikhören oder Netflix schauen einsetzbar.

Empfehlenswert ist zudem die SmartControlPlus-App. Sie bietet viele praktische Einstellungen, etwa ein Umschalten auf Mono-Audio für ältere Filme, das Anpassen der Balance, das Einstellen der Kopfhörersprache (inklusive Lautstärke) und die Anhebung des Basses. Zudem ist die App auch für den Transmitter nützlich. Mit ihr lassen sich die unterschiedlichen Soundmodi bequem vom Sofa aus per Smartphone statt direkt am Transmitter umschalten. Wichtig: Um Zugriff auf alle Einstellungen zu haben, müssen sowohl der Transmitter als auch der Kopfhörer mit der App gekoppelt sein.