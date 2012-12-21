11 Programme für Ihre private Diashow

Das praktische Programm erzeugt aus Ihren digitalen Fotos und Videos mit einigen Mausklicks automatische Bildschirm-Shows mit vielen Übergangseffekten. Die Software kann mit allen gängigen Multimedia-Dateiformaten umgehen. Die Diashow lässt sich mithilfe des Tools auch gleich auf DVD, CD, Blu-ray oder HD-DVD brennen.

Für den Privatgebrauch ist das Programm kostenlos!

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