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Sandra Adlesgruber
21. Dez 2012
Lesedauer 4 Min.

Oft gelesen und geteilt

11 Programme für Ihre private Diashow

Die Weihnachtsfeiertage sind auch dazu da, um sich mit der Verwandtschaft und mit Freunden zu treffen. Mit diesen Gratis-Tools erstellen Sie Diashows, die Sie Ihren Liebsten vorführen können.

PhotoStage für Multimedia-Präsentationen

© Quelle: PCtipp.ch

PhotoStage

PhotoStage für Multimedia-Präsentationen

 © Quelle: PCtipp.ch

Das praktische Programm erzeugt aus Ihren digitalen Fotos und Videos mit einigen Mausklicks automatische Bildschirm-Shows mit vielen Übergangseffekten. Die Software kann mit allen gängigen Multimedia-Dateiformaten umgehen. Die Diashow lässt sich mithilfe des Tools auch gleich auf DVD, CD, Blu-ray oder HD-DVD brennen.

Für den Privatgebrauch ist das Programm kostenlos!

PhotoStage downloaden

Picasa

Picasa

Picasa kann auch Fotos präsentieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Ja, mit Picasa kann man nicht nur Fotos verwalten, sondern Sie auch präsentieren. Die Brenn-Funktion enthält eine sogenannte Gift-Option (Geschenke-Option). Dabei kreiert Picasa eine automatische Slideshow, um die Bilder der Reihe nach abzuspielen. Jeden Ordner, bzw. jedes Bild beschreiben Sie mit zusätzlichen Angaben oder Schlüsselwörtern (Keywords). Ihre Foto-Sammlung exportiert Picasa direkt als Webseite.

Picasa downloaden

DVD Slideshow GUI

DVD Slideshow GUI

Diashow mit musikalischer Untermalung gefragt?

 © Quelle: PCtipp.ch

Auch dieses Programm ist kostenlos bzw. würden sich die Programmierer über eine schöne Tasse Tee als Gegenleistung freuen. Mit DVD SLideshow GUI basteln Sie sehr einfach Foto- und Video-Präsentationen für YouTube, zur Speicherung auf DVD oder Blu-Ray. Um dem Ganzen den richtigen Kick zu geben, stehen 100 Effekte, animierte Hintergründe sowie vielfältige Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Das Programm spricht auch Deutsch.

DVD Slidshow GUI downloaden

Magix Slideshow Maker 2

Magix Slideshow Maker 2

Schnell und einfach zur persönlichen Slideshow

 © Quelle: PCtipp.ch

Mit diesem kostenlosen Programm erstellen Sie anhand von automatischen Stilvorlagen Slideshows aus Fotos und Videos für YouTube, Flickr und Facebook. Das Ganze können Sie mit eigener oder zur Verfügung stehender Musik hinterlegen. Magix Slideshow Maker 2 ist gratis.

Magix Slideshow Maker 2 downloaden

Fresh View

Fresh View

Fresh View: kleiner Multimedia-Könner

 © Quelle: PCtipp.ch

Fresh View ist eigentlich ein Mulitmedia-Browser. Allerdings können Sie das kostenlose Tool auch nutzen, um Fotos und Videos in FOrm einer Slideshow zu gucken.

Fres View downloaden

Irfan View

Irfan View

Alleskönner

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Freeware IrfanView ist ein Alleskönner. Das Tool eignet sich nicht nur zum Fotos angucken und bearbeiten. Es hat auch eine Diashow-Funktion an Bord.

Irfan View downloaden

Pictomio

Pictomio

Pictomio - unbezahlbares Programm, weil gratis

 © Quelle: PCtipp.ch

Die kostenlose Software Pictomio hilft beim Verwalten von Bildern und Videos. Ausserdem ist ein EXIF-Editor an Bord. Diashows ist nur eine von vielen Funktionen. Mit einem zusätzlichen Add-On namens pictoGEO können Sie Bilder mit Ortsinformationen verknüpfen.

Pictomio downloaden

Nero Kwik Media

Nero Kwik Media

Nero spendiert mit Kwik Media ein mächtiges Programm

 © Quelle: PCtipp.ch

Kwik Media ist ein kostenloser Medienmanager aus dem Hause Nero. Das Programmist auch Windows-8-fähig. Die Funktionen im Kurzüberblick: Musik und Fotos auf CD, DVD und Blu-ray-Disc brennen, organisieren von Fotos und Videos, Videospieler, Fotos, Videosund Diashows via Facebook teilen, Fotobuch-Creator, Kalender-Designer und Diashow-Generator.

Nero Kwik Media dowloaden

Viscom SlideShow Creator

Viscom SlideShow Creator

Einfach, aber gut: Viscom SlideShow Creator

 © Quelle: PCtipp.ch

Dieses sehr einfach gehaltene Gratisprogramm ermöglicht das Erstellen von SlideShows im Stile von PowerPoint. Dabei wurde die Oberfläche bewusst an PowerPoint 2007 angelehnt. Immerhin unterstützt der Creator das Einbinden von Audiospuren, diverse Übergangseffekte und den Export in verschiedene Formate. Auch Videos lassen sich damit erstellen.

Viscom Slide Show Creator downloaden

Photo Slideshow Maker Free Version

Photo Slideshow Maker Free Version

Photo Slideshow Maker Free Version - spricht jedoch nur Englisch

 © Quelle: PCtipp.ch

Auch dieses Flash-Programm steht kostenlos zur Verfügung, um aus Ihren Bildern eine Diashow (SFW-, HTML-Format) zu produzieren, die Sie via PC angucken, ini Netzwerke hochladen oder auf CD brennen können. Es ist einfach zu gebrauchen. Sie können Musik als Hintergrund hinzufügen, dynamische Texte einfügen oder längere Textpassagen. Hunderte Flash-Vorlagen stehen zur Auswahl bereit.

Photo Slidshow Maker Free Version downloaden

XN View

XN View

Multitalent XnView

 © Quelle: PCtipp.ch

Diese Freeware zählt auch zu den Alleskönnern unter den Bild-Managern. XnView ist ein Gratis-Grafikprogramm, um Bilder anzuschauen und zu konvertieren. Neben der Bildbetrachtung und der einfachen Bearbeitung werden zudem weitere Funktionen wie die Erstellung von Webseiten, Kontaktabzüge, Mehrfachkonvertierung, Dia-Shows, Fotoalbum auf CD und Twain-Support (für Scanner und Digitalkameras) geboten

XNView downloaden

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