Oft gelesen und geteilt
13 verrückte Webcamstandorte
Du hast die Haare schön!
Im Coiffeursalon von Paul Evangelista Senior stehen die Leute Schlange. Ob das am neuen Streaming-Dienst liegt? Via Webseite kann man dem begnadeten italienischen Coiffeur bei seiner Arbeit zusehen - wenn man sonst nichts Interessantes zu tun hat.
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Die grosse LeuchteDas ewige Licht
Die sogenannte Centennial Bulb brennt mittlerweile seit über 110 Jahren durchgehend. Sie befindet sich in einer kalifornischen Feuerwache. Aber weil das zu weit weg ist, um der ewig leuchtenden Glühbirne einen Besuch abzustatten, dürfen Sie das via Webcam tun.
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Big Brother zu HauseBig Brother - freiwillig!
Dieser Internetnutzer lässt quasi alle Welt an seinem Leben teilhaben. Per Klick können Sie durch sein Haus streunen und den einen oder anderen Blick riskieren.
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So ne ZiegeLive aus dem Ziegenstall
Was treiben eigentlich Ziegen den ganzen Tag? Auf der Webseite GoetsLife erfahren Sie es. Molly und Joy-Joy werden rund um die Uhr überwacht.
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Mit dem Truck unterwegsOn the Road again
Trucker Big Rig Steve ist on Tour - und er nimmt Sie via Lifecam mit auf die Reise durch Amerika. Aktuell ist bei Steve allerdings nichts los. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs ist es vier Uhr morgens in Texas.
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Das Gras wachsen sehenDas Gras wachsen sehen
Diese Webcam erlaubt einen Ausblick auf ein unglaubliches Naturschauspiel: dem Wachsen von Gras. Hm, die versprochenen Stunden voll Spass bleiben allerdings aus ...
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Webcam am SatellitHouston ... Japan hat eine Webcam
Sie wollten schon immer Astronaut werden, ins Weltall fliegen und von dort den Ausblick geniessen? Dank dieser Webcam können Sie das auch von Ihrem Bürotisch aus. Die Japaner haben eine Webcam an einem ihrer Satelliten befestigt.
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NASA unter der LupeKontrollgang bei der NASA
Auch die Nasa ist mit einigen Webcams ausgerüstet. Es gibt einige Channels. Bei den meisten davon müssen Sie allerdings raten, was dabei zu sehen ist.
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Loch Ness auf der SpurNessy, zeig dich!
Der Loch-Ness-Forscher Mikko Takala gewährt Ihnen einen wunderbaren Blick auf das furchterregende Treiben des berühmt-berüchtigten Monsters. Schade hat es sich just in dem Moment, als wir geguckt haben, nicht gezeigt.
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Panda WatchingPanda Watching
Ersparen Sie sich den nächsten Zoobesuch, wenn Sie ohnehin nur den Pandabären sehen wollen. Der San Diego Zoo lässt Sie via Webcam am Leben des jüngsten Pandas teilhaben.
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Noch mehr TierischesIm Reich der Tiere
Um bei den Tieren zu bleiben: Auch Sea World San Diego lässt Sie via Web am tierischen Geschehen teilhaben. Hier können Sie Pinguine und Orkas beobachten.
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Es wird kaltArktische Kälte
Sie denken, dass es hierzulande langsam kalt wird? Betrachten Sie das Stillleben auf der Mawson Station, dann wird Ihnen bewusst, wie kalt es theoretisch wirklich sein kann ... Die Kälte kann man wirklich sehen.
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Motoren anHarley - live
Nicht alle können sich eine Harley Davidson leisten. Hier können Sie ein bisschen Harley-Luft schnuppern. Der Link führt direkt zur Harley Webcam eines Stores in South Carolina (USA).
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