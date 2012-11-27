Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
27. Nov 2012
Lesedauer 4 Min.

Oft gelesen und geteilt

13 verrückte Webcamstandorte

Ein Webzugang ist das Tor zur Welt - in der Tat. Dank Webcams auf gewissen Webseiten sehen Sie Dinge, die Sie schon immer sehen wollten - oder auch nicht.

Jaaa, sie brennt noch immer!

© Quelle: PCtipp.ch

Du hast die Haare schön!

Im Coiffeursalon von Paul Evangelista Senior stehen die Leute Schlange. Ob das am neuen Streaming-Dienst liegt? Via Webseite kann man dem begnadeten italienischen Coiffeur bei seiner Arbeit zusehen - wenn man sonst nichts Interessantes zu tun hat.

zu Evangelistas Barbershop

Auf der nächsten Seite: Die grosse Leuchte

Die grosse Leuchte

Das ewige Licht

Jaaa, sie brennt noch immer!

 © Quelle: PCtipp.ch

Die sogenannte Centennial Bulb brennt mittlerweile seit über 110 Jahren durchgehend. Sie befindet sich in einer kalifornischen Feuerwache. Aber weil das zu weit weg ist, um der ewig leuchtenden Glühbirne einen Besuch abzustatten, dürfen Sie das via Webcam tun.

zur grossen Leuchte

Auf der nächsten Seite: Big Brother zu Hause

Big Brother zu Hause

Big Brother - freiwillig!

Schön übersichtlich: Küche, Esszimmer, Garten ...

 © Quelle: PCtipp.ch

Dieser Internetnutzer lässt quasi alle Welt an seinem Leben teilhaben. Per Klick können Sie durch sein Haus streunen und den einen oder anderen Blick riskieren.

Zur InsanityCam

Auf der nächsten Seite: So ne Ziege

So ne Ziege

Live aus dem Ziegenstall

Die Ziegen haben soeben Besuch vom Herrchen

 © Quelle: PCtipp.ch

Was treiben eigentlich Ziegen den ganzen Tag? Auf der Webseite GoetsLife erfahren Sie es. Molly und Joy-Joy werden rund um die Uhr überwacht.

zur tierischen Webcam

Auf der nächsten Seite: Mit dem Truck unterwegs

Mit dem Truck unterwegs

On the Road again

Derzeit nix los, Steve muss schlafen

 © Quelle: PCtipp.ch

Trucker Big Rig Steve ist on Tour - und er nimmt Sie via Lifecam mit auf die Reise durch Amerika. Aktuell ist bei Steve allerdings nichts los. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs ist es vier Uhr morgens in Texas.

ab zur Roadshow

Auf der nächsten Seite: Das Gras wachsen sehen

Das Gras wachsen sehen

Das Gras wachsen sehen

Das World Wide Web und die Photosynthese machen diese Unterhaltung möglich

 © Quelle: PCtipp.ch

Diese Webcam erlaubt einen Ausblick auf ein unglaubliches Naturschauspiel: dem Wachsen von Gras. Hm, die versprochenen Stunden voll Spass bleiben allerdings aus ...

zur krassen GrassCam

Auf der nächsten Seite: Webcam am Satellit

Webcam am Satellit

Houston ... Japan hat eine Webcam

Na, da tut sich ja heute einiges

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie wollten schon immer Astronaut werden, ins Weltall fliegen und von dort den Ausblick geniessen? Dank dieser Webcam können Sie das auch von Ihrem Bürotisch aus. Die Japaner haben eine Webcam an einem ihrer Satelliten befestigt.

zur All-Cam

Auf der nächsten Seite: NASA unter der Lupe

NASA unter der Lupe

Kontrollgang bei der NASA

Die NASA gewährt Einblicke - aber in was genau?

 © Quelle: PCtipp.ch

Auch die Nasa ist mit einigen Webcams ausgerüstet. Es gibt einige Channels. Bei den meisten davon müssen Sie allerdings raten, was dabei zu sehen ist.

NASA on Air

Auf der nächsten Seite: Loch Ness auf der Spur

Loch Ness auf der Spur

Nessy, zeig dich!

Weit und breit keine Spur von Nessy

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Loch-Ness-Forscher Mikko Takala gewährt Ihnen einen wunderbaren Blick auf das furchterregende Treiben des berühmt-berüchtigten Monsters. Schade hat es sich just in dem Moment, als wir geguckt haben, nicht gezeigt.

zum Treiben des Monsters

Auf der nächsten Seite: Panda Watching

Panda Watching

Panda Watching

Panda-Baby mit Panda-Mum

 © Quelle: PCtipp.ch

Ersparen Sie sich den nächsten Zoobesuch, wenn Sie ohnehin nur den Pandabären sehen wollen. Der San Diego Zoo lässt Sie via Webcam am Leben des jüngsten Pandas teilhaben.

zur Panda-Show

Auf der nächsten Seite: Noch mehr Tierisches

Noch mehr Tierisches

Im Reich der Tiere

Pinguine und Wale warten

 © Quelle: PCtipp.ch

Um bei den Tieren zu bleiben: Auch Sea World San Diego lässt Sie via Web am tierischen Geschehen teilhaben. Hier können Sie Pinguine und Orkas beobachten.

jetzt abtauchen

Auf der nächsten Seite: Es wird kalt

Es wird kalt

Arktische Kälte

Klirrende Kälte zum Anschauen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie denken, dass es hierzulande langsam kalt wird? Betrachten Sie das Stillleben auf der Mawson Station, dann wird Ihnen bewusst, wie kalt es theoretisch wirklich sein kann ... Die Kälte kann man wirklich sehen.

ab in die Antarktis

Auf der nächsten Seite: Motoren an

Motoren an

Harley - live

Frei nach dem Motto: Schauen kostet nichts

 © Quelle: PCtipp.ch

Nicht alle können sich eine Harley Davidson leisten. Hier können Sie ein bisschen Harley-Luft schnuppern. Der Link führt direkt zur Harley Webcam eines Stores in South Carolina (USA).

zur HarleyCam

Kommentare

Internet Fun Kameras Smartwatch Streaming Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare