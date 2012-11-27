13 verrückte Webcamstandorte

Du hast die Haare schön!

Im Coiffeursalon von Paul Evangelista Senior stehen die Leute Schlange. Ob das am neuen Streaming-Dienst liegt? Via Webseite kann man dem begnadeten italienischen Coiffeur bei seiner Arbeit zusehen - wenn man sonst nichts Interessantes zu tun hat.

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Die grosse Leuchte

Das ewige Licht