Das Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP kombiniert beeindruckende Leistung mit modernen Sicherheitsfunktionen, ideal für den professionellen Einsatz. Angetrieben von einem AMD Ryzen 7 7735HS 8-Kern-Prozessor mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.75 GHz und einer integrierten AMD-Grafikkarte, bietet dieses Notebook die nötige Power für anspruchsvolle Anwendungen.

Merkmale

14 Zoll grosses, entspiegeltes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln

32 GB DDR5-RAM und 1-TB-PCIe-SSD für eine blitzschnelle Performance

Leistungsstarker AMD-Prozessor Ryzen 7 7735HS mit acht Kernen

Windows 11 Pro (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 27. Juni – 6. Juli 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 729.– statt 999.– Franken

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