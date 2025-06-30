30. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
14"-Business-Notebook Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (AMD) für 729 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 270 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das 14"-Business-Notebook Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (AMD) für bloss 729 Franken bestellen.
Das Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP kombiniert beeindruckende Leistung mit modernen Sicherheitsfunktionen, ideal für den professionellen Einsatz. Angetrieben von einem AMD Ryzen 7 7735HS 8-Kern-Prozessor mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.75 GHz und einer integrierten AMD-Grafikkarte, bietet dieses Notebook die nötige Power für anspruchsvolle Anwendungen.
Merkmale
- 14 Zoll grosses, entspiegeltes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln
- 32 GB DDR5-RAM und 1-TB-PCIe-SSD für eine blitzschnelle Performance
- Leistungsstarker AMD-Prozessor Ryzen 7 7735HS mit acht Kernen
- Windows 11 Pro (vorinstalliert)
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 27. Juni – 6. Juli 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 729.– statt 999.– Franken
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