3-in-1-Multifunktionsdrucker Brother DCP-L3520CDW für 219 Franken

Der Brother DCP-L3520CDW Multifunktionsdrucker ist die ideale Lösung für Ihr Büro, wenn Sie Wert auf Effizienz und Vielseitigkeit legen. Mit Funktionen wie Duplex-Drucken, Flachbett-Scannen und Kopieren erfüllt er alle grundlegenden Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz.

Merkmale

3-in-1-Farb-LED-Multifunktionsgerät mit WLAN und Duplex-Druck

Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten/Minute

Inklusive 250-Blatt-Papierkassette

Toner für ca. 1000 Seiten bereits im Lieferumfang enthalten

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 25. April – 5. Mai 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 219.– statt 315.– Franken

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