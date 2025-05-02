2. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
3-in-1-Multifunktionsdrucker Brother DCP-L3520CDW für 219 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 96 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das3-in-1-Multifunktionsdrucker Brother DCP-L3520CDW für bloss 219 Franken bestellen.
Der Brother DCP-L3520CDW Multifunktionsdrucker ist die ideale Lösung für Ihr Büro, wenn Sie Wert auf Effizienz und Vielseitigkeit legen. Mit Funktionen wie Duplex-Drucken, Flachbett-Scannen und Kopieren erfüllt er alle grundlegenden Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz.
Merkmale
- 3-in-1-Farb-LED-Multifunktionsgerät mit WLAN und Duplex-Druck
- Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten/Minute
- Inklusive 250-Blatt-Papierkassette
- Toner für ca. 1000 Seiten bereits im Lieferumfang enthalten
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 25. April – 5. Mai 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 219.– statt 315.– Franken
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