31. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
3-in-1-Multifunktionsdrucker HP ENVY 6520e All-in-One für 39 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 52 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den 3-in-1-Multifunktionsdrucker HP ENVY 6520e All-in-One für bloss 39 Franken bestellen.
3-in-1-Multifunktionsdrucker HP ENVY 6520e All-in-One
Sie suchen einen Drucker, der sich harmonisch in Ihr Zuhause einfügt und dabei zuverlässig alle Aufgaben übernimmt? Der HP ENVY 6520e ermöglicht Ihnen Drucken, Scannen, Kopieren und sogar mobilen Faxversand aus einer Hand. Mit bis zu 10 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und 7 Seiten in Farbe erhalten Sie Ihre Unterlagen schnell und in brillianter Qualität.
Merkmale
- Drucken, Scannen, Kopieren und mobiler Faxversand
- Druckgeschwindigkeit bis zu 10 S./Min. S/W und 7 S./Min. Farbe
- Hohe Druckqualität mit bis zu 4800 x 1200 dpi
- Unterstützt HP Smart App, AirPrint und Mopria
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 39.– statt 91.– Franken
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