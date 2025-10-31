3-in-1-Multifunktionsdrucker HP ENVY 6520e All-in-One für 39 Franken

3-in-1-Multifunktionsdrucker HP ENVY 6520e All-in-One

Sie suchen einen Drucker, der sich harmonisch in Ihr Zuhause einfügt und dabei zuverlässig alle Aufgaben übernimmt? Der HP ENVY 6520e ermöglicht Ihnen Drucken, Scannen, Kopieren und sogar mobilen Faxversand aus einer Hand. Mit bis zu 10 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und 7 Seiten in Farbe erhalten Sie Ihre Unterlagen schnell und in brillianter Qualität.

Merkmale

Drucken, Scannen, Kopieren und mobiler Faxversand

Druckgeschwindigkeit bis zu 10 S./Min. S/W und 7 S./Min. Farbe

Hohe Druckqualität mit bis zu 4800 x 1200 dpi

Unterstützt HP Smart App, AirPrint und Mopria

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 39.– statt 91.– Franken

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