3-jähriges UPDF- Jubiläum

Seit der Markteinführung im Jahr 2022 hat sich UPDF zu einer weltweit vertrauenswürdigen PDF-Lösung entwickelt, die Nutzer in über 150 Ländern unterstützt.

Mit einer 4,8-Sterne-Bewertung, mehr als 3 Millionen Anwendern und über 30 Millionen Downloads ist UPDF stolz darauf, ein Teil des Workflows der Kunden zu sein. Von Einzelpersonen bis hin zu mehr als 60.000 Unternehmen - die Mission bleibt die gleiche: die Steigerung der Produktivität mit leistungsstarken, intuitiven Tools.

In der heutigen digitalen Welt sind PDFs das Rückgrat des Teilens und Empfangs von Dokumenten. Von akademischer Forschung und Geschäftsverträgen bis hin zu E-Books und Regierungsformularen gewährleisten PDFs Konsistenz und Sicherheit über Geräte und Plattformen hinweg. Die Arbeit mit PDFs erfordert jedoch oft leistungsstarke, benutzerfreundliche Tools. Hier kommt UPDF ins Spiel, der AI-gestützte PDF-Editor, der die Branche neu definiert und sich als ernstzunehmender Konkurrent von Adobe Acrobat herausstellt.

UPDF ist nicht nur ein weiterer PDF-Editor – es handelt sich um eine umfassende Lösung, die auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen, Fachleuten und Unternehmen gleichermassen zugeschnitten ist. UPDF ist mit Windows, MacOS, iOS, Android und iPadOS kompatibel und kombiniert modernste Technologie mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, was es zur ersten Wahl für alle macht, die nahtlos mit ihren PDFs arbeiten möchten.

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